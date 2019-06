De câțiva ani, Corina Caragea își cheltuiește economiile pe vacanțe, alegând de fiecare dată o altă destinație. Ca o evidență a locurilor în care a mers, bruneta se întoarce acasă cu monede specifice locurilor pe care le-a vizitat.

Corina Caragea și colecția ei de monede și bancnote

”Ideea acestei colecții mi-a venit în prima mea vacanță în afara țării, la Istanbul. Am pornit de la lira turcească și am continuat cu rupiile indoneziene din Mauritius, cu pesos, dirhami, yeni japonezi, dolari australieni sau singaporezi, bani din Noua Zeelandă sau Fiji. Fiecare este o amintire din vacanța respectivă, dar am și monede primite cadou sau luate de la alți colecționari, cu care am făcut schimb. Nu le-am numărat, nu m-a interesat câtă «avere» am în această pușculiță, bogăția ei constă în amintirile pe care mi le trezește. În același timp, mă provoacă să merg în țările ale căror monede au ajuns la mine. Este foarte grea și în curând va fi neîncăpătoare, trebuie să o schimb cu o pușculiță mai mare”, ne-a povestit Corina Caragea.

Are lire turcești, rupii indoneziene din Mauritius, pesos, dirhami, yeni japonezi, dolari australieni și singaporezi

Se pregătește să adune și monede din America de Sud

Corina vrea să adauge colecției pesos argentinieni și columbieni și reali din Brazilia. ”America de Sud este visul meu de ani buni și uite că deși sunt o călătoare împătimită și am ajuns în colțuri îndepărtate ale lumii, în acea direcție încă nu am reușit să o iau. În frunte cu Argentina, America de Sud mi-a părut un paradis îndepărtat și cu atât mai interesant. Știu câte ceva despre acea parte a lumii, din poveștirile colegilor care au fost înaintea mea acolo. De ce este pe lista mea? Pentru că mă atrag destinațiile colorate, pentru că nu mă interesează prejudecățile cum că sunt locuri sărace sau nesigure pentru turiști. Visez la lecții de tango în plină stradă, la cea mai bună carne de vită din lume, la cascade impresionante, la ghețari spectaculoși, la jungla amazoniană și la samba pe plaja Copacabana. De ce nu am ajuns încă acolo? Nu am găsit momentul potrivit. Pentru o astfel de călătorie aș avea nevoie de cel puțin 3 săptămâni de vacanță, iar în acest moment nu este simplu, fiind zilnic la știri. Mai este și partea financiară, deloc de neglijat. Dar va veni și acel moment”, ne-a mai spus bruneta.

Strânge și biletele de la meciurile de fotbal la care a fost

”Dacă alții colecționează magneți sau căni din vacanțe, eu adun și păstrez bine biletele meciurilor la care merg. Am bilete de la meciurile naționalei României în Olanda, de exemplu, biletul la finala de Liga Campionilor de la Madrid sau meciuri de la Euro, în Portugalia, precum și alte meciuri din Anglia, Germania sau Spania. Dar păstrez și bilete de la meciurile de pe stadioanele din țară – Național Arena, Giulești, Ghencea, Ștefan cel Mare, unele deja dărâmate, se vor transforma pentru Euro 2020, iar biletele mele vor deveni cu atât mai valoroase”, dezvăluia prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV pentru Libertatea, acum două luni.

Citește mai multe despre corina caragea pe Libertatea.