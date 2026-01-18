Entuziasmul momentului a fost împărtășit chiar din aeroport, în toiul nopții. La ora două dimineața, înainte de îmbarcare, Cornelia și Lupu Rednic au transmis un mesaj plin de emoție: „Daaa, ora două dimineața, iar noi plecăm! Doamne-ajută să avem o săptămână minunată! 🙏🏻❤️”.

Călătoria Corneliei și a lui Lupu Rednic

După sosire, Cornelia Rednic a anunțat că au ajuns cu bine la Ierusalim, în Israel, exprimându-și recunoștința pentru această experiență specială: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vă trimitem gândul nostru bun din Israel! Suntem un grup mic și tare frumos! Cu toții avem inimile pline de recunoștință și bucurie pentru că am reușit să ajungem să călcăm acest pământ sfânt! 🙏🏻❤️”.

Pe parcursul pelerinajului, Cornelia și Lupu Rednic au ajuns și la Mormântul Sfânt, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru creștini. Acolo s-au fotografiat, vizibil emoționați, într-un cadru solemn și impresionant. În imaginile surprinse la fața locului, cei doi apar în interiorul lăcașului sacru, înconjurați de detalii aurite, candele și elemente religioase specifice. Cornelia poartă o ținută sobră, închisă la culoare, potrivită momentului, iar Lupu îi este alături, ambii având o expresie calmă și profundă, care trădează respectul și emoția trăite în acel loc sfânt.

Ulterior, artista a transmis un nou mesaj, plin de reculegere și mulțumire: „Doamne, îți mulțumesc! 🤍🙏🏻 Am știut că am să mai vin și iată, am ajuns din nou aici, atunci când a fost momentul potrivit! Mulțumesc! 🤍🙏🏻”.

Călătoria Corneliei și a lui Lupu Rednic în Țara Sfântă pare să fi fost nu doar un simplu drum peste hotare, ci și o adevărată experiență spirituală, trăită cu credință, recunoștință și bucurie, pe care au ales să o împărtășească și cu cei care îi urmăresc.

Au 33 de ani de căsnicie

Cornelia și Lupu Rednic sunt căsătoriți de 33 de ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. În cadrul unui interviu acordat recent, ei au dezvăluit cum au reușit să rămână împreună atât de mult timp.

„Important, ca să rămâi împreună, este ca soții să se placă. Totul pleacă de la iubire și de la respect. La fel de importantă este și toleranța, pentru că suntem totuși diferiți. În plus, ca să ai un scop comun, e bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor. Căci, dacă unul vrea ceva, iar altul vrea altceva, nu e bine.

Eu și Lupu ne-am căsătorit de foarte tineri, din dragoste. Dar nu am pornit-o chiar de la lingură, pentru că ne-au mai ajutat și părinții cu ce aveam strict nevoie. A fost greu pentru că, la început, ne lipseau banii, au fost anii grei de șomaj.

Dar, sincer vă spun, nu am avut vreodată sentimentul că sunt nefericită din acest motiv. N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață.

Soțul meu era mult mai matur, el m-a încurajat să pornim pe acest drum al cântecului popular autentic, să fim reprezentanții Maramureșului nostru iubit”, a spus Cornelia Rednic pentru Click.

