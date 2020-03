De Denisa Macovei,

Cei doi actori și-au denumit emisiunea “Da Bravo” după celebra replică pe care o au în serialul “Las Fierbinți” și în fiecare seară, începând cu ora 22.30, fiecare din propria casă, intră în direct cu diverși invitați.

Dacă Mihai Bobonete este ancorat în online, având propriul canal de YouTube, Costi Diță profită de această pauză pentru a se ancora mai mult în tot ce înseamnă social media. “Știi cum stau pe net? Ca pisica pe șuncă, mă, ești nebun. Ca snipperul pe lunetă. Hai de capul meu. Rup netul”, a spus Bobonete înainte de a începe aceste emisiuni online. Libertatea a stat de vorbă cu Costi Diță pentru a afla dacă are de gând să se limiteze doar la emisiunea “Da Bravo” sau vrea să fie mai activ în social media.

Ultima dată când ne-am întâlnit îmi spuneai că social media nu este de tine, între timp te-au convins cei din jur să-ți faci cont de Instagram și să fii ceva mai activ, iar acum observ că ești chiar influencer, promovezi diverse branduri ?. În ce stadiu ești de fapt? Te-ai dat după trend sau încă încerci să te acomodezi?

Îmi amintesc discuția noastră, a trecut ceva vreme ☺ N-am spus niciodată că social media nu e pentru mine. Mi s-a părut întotdeauna interesant să abordez și zona asta, doar că niciodată n-am avut timp. Mereu m-am plâns de asta: de timp. Cel mai bun exemplu este treaba asta cu Bobo, unde noi am făcut un fel de review pentru filmul “Godzilla”, prin 2014 (cred) și de atunci am tot zis: hai să mai facem unul… și iată-ne în 2020. Te iei cu alte treburi și… una pică. A picat online-ul. De câțiva ani spun că ar trebui să fiu mai constant în online și… nu-mi iese. Anul ăsta este al nu știu câtelea an în care încerc să fac treaba asta constant. Îmi iese o perioadă și după nu mai iese. Întodeauna mi-am dorit să fiu activ și în zona asta, pentru că este un mediu mai liber, unde poți să vii cu tot felul de idei, trăsnăi, ce-ți trece ție prin cap. Te poți duce în toate direcțiile și mi se pare interesantă libertatea asta. Este ca o foaie de hârtie goală, pe care tu desenezi ceea ce vrei să desenezi. Legat de tot ce înseamnă zona asta de trendsetter, influencer, sunt un bebeluș, sunt la început, pentru că, de fapt, nu am timp. Cred că o să rămân un fel de Zorro al online-ului. Din când în când apar, sunt constant o vreme, apoi dispar și tot așa ☺. Acum am zis GATA! De aici încolo o să fiu constant! Sper să mă țină ☺.

Ești mai activ acum și ești în permanentă legătură cu prietenii tăi și comunitatea de fani?

Sunt activ pe WhatsApp, din nou, în măsura în care am timp. Cred că toți suntem într-o sută de grupuri, cred că toți ne-am săturat, la un moment dat, de telefonul care bingăie pentru că pe un anumit grup din lista noastră au început glumele sau oamenii comentează despre ceva și, la un moment dat, pur și simplu, simți nevoia să închizi telefonul. Mi se pare mai importantă activitatea din viața reală decât să stau cu ochii în ecran, dar sunt activ așa… cât să nu fiu inactiv ☺)) Acum, în schimb, internetul se dovodește a fi util într-adevăr. În perioada asta dificilă, comunici cu toți oamenii prin intermediul internetului, e la fix.

Acum, că suntem în autoizolare și ai mai mult timp, ai regăsit vechi pasiuni, ai dobândit unele noi?

Mie, și cred că multora dintre noi, nu mi-a venit să cred că totul s-a oprit atât de repede și cred că este o readaptare. Ne-am obișnuit să fim atât de mult timp pe drumuri, cu treabă, încât în momentul în care se întâmplă ceva și trebuie să stai acasă (e indicat să stăm acasă!) realizezi că nu mai știi ce să faci, nu înțelegi conceptul de a sta acasă. E un reflex de a fi în mișcare tot timpul și trebuie să te adaptezi. Dar îți spun sincer că în primele trei zile de autoizolare am dormit câte 8 ore pe noapte, iar în timpul zilei am dormit și la prânz. Apoi, ușor, ușor, ne-am făcut un program cu cei mici, am început să facem sport acasă și, evident, treburi casnice de care n-am avut timp până acum. Dar dacă există o parte bună în această perioadă dificilă, care sper să treacă repede și să ieșim cu toții bine, este că avem timp pentru noi, pentru familie. E ca un stop în care ai timpul pe care te plângeai că nu-l ai. Bineînțeles, mi-ar fi plăcut să am genul ăsta de pauză pe un fond mai relaxat.

