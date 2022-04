Timp de trei luni de zile CRBL a rezistat în junglă, fără condiții bune de dormit, fără mâncare prea multă. A făcut față jocurilor și traseelor de la „Suvivor” 2022. Cel mai tare i-a fost dor de familia lui. „Primul lucru a fost să vorbesc cu fetele mele, Elena şi Alesia, cu familia mea, după care să mănânc ceva buuun, dar nu chiar ce voiam eu, pentru că nu puteam din punct de vedere medical şi, bineînţeles duş”, a spus CRBL despre primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost eliminat.

Totodată, el a mărturisit cum se simte. „Sunt mai bine, mă recuperez şi încerc să-mi aduc aminte ce înseamnă să revin la normalitate, mâncare, somn, telefon etc”, a zis el pentru click.ro.

„Survivor a fost testul suprem al vieții mele, cel mai dur spectacol la care am luat parte”

Pe Instagram, CRBL a mărturisit că s-a întors în România. Se știe că de o bună perioadă de timp locuiește în Spania alături de soție și de fetița lor, însă de Paște au revenit acasă, la Pitești, unde au petrecut Paștele.

Toto în mediul online el s-a confesat în fața fanilor lui, a postat un mesaj mai lung în care a povestit despre trăirile lui în Republica Dominicană. „Salutare oameni buni, oameni dragi, posesori de cerebel! Mi-a fost dor de voi! Vreau să va mulțumesc din suflet pentru susținere și încredere? Sunt un exemplu de “ așa DA”, dar cu siguranță și un exemplu de “așa NU”! Știu că am greșit de multe ori și îmi cer iertare, dar asta sunt eu, prea sincer câteodată, prea corect, empatic cu cel slab și incisiv cu oamenii falși, luptător până la capăt. Știu să pierd dar știu să și câștig, pot să plâng fără rușine dacă așa simt, nu mă dau la o parte când vine vorba de greu, pentru că “ cine poate, duce și mai mult”.

Survivor a fost testul suprem al vieții mele, cel mai dur spectacol la care am luat parte, cea mai frumoasă experiență de viață, locul unde mi s-a confirmat pentru ultima oară că viață trebuie trăită mult mai simplu. Am respect pentru toți Faimoșii și Războinicii, indiferent de ce s-a întâmplat și s-a spus, oameni curajoși, duși la extrem pe plan psihic și fizic, oameni care m-au ajutat să supraviețuiesc și care m-au forțat să nu mint! Mi-am dorit foarte tare finala, pentru a mă bucură de TOT ce poate oferi @survivorromania.oficial ,toate traseele, recompensele, jocurile de comunicare, surprizele plăcute sau neplăcute, dar nu am crezut că experiență se va termină așa brusc pe motive medicale! Se spune că “de ce ți-e frică nu scapi”!”, a transmis el.

