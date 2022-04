De aproximativ două săptămâni, CRBL nu a mai intrat pe traseele de la „Survivor România” 2022 din cauza problemelor medicale. Nu a fost alături de Vulturi, echipa lui, la primele jocuri, însă în ediția din 18 aprilie a revenit pe traseu. Nu a putut juca prea mult, căci a avut din nou probleme.

Astfel, Daniel Pavel, la sfatul medicilor, a făcut marele anunț. CRBL e eliminat din concurs din cauza problemelor medicale. „În această seară, unul dintre voi, în acest consiliu, părăsește competiția Survivor România. Acest concurent se află încă de la început în concurs și este CRBL. El părăsește Survivor din considerente medicale.

În urma a ceea ce s-a întâmplat în joc, medicul a decis, după investigații suplimentare, că recuperarea necesită mult mai mult timp și alte condiții decât cele de la Survivor.”, a anunțat prezentatorul emisiunii.

CRBL a primit vestea foarte emoționat, dar cu toate acestea a transmis câteva cuvinte. „Am început lupta acum mult timp alături de Faimoși și am crezut că astăzi vin să duc lupta Vulturilor alături de ei și că urmează să îmi revin. Într-adevăr, corpul meu nu a fost astăzi pe traseu, nu știu ce se întâmplă efectiv, degeaba i-am dat comenzi, nu am fost ascultat. Nu mă simt cel mai bine din lume, dar nici nu sunt pregătit să plec acasă pentru că am stat mult, am tras mult și am dorit mult să mă joc.

Mi-am dorit și îmi doresc în continuare, dar văd că nu mai pot vorbi la prezent, ci la trecut. Mi-am dorit mult de tot finala, tot ce înseamnă experiența asta Survivor. Nici nu pot să îmi imaginez că ăsta a fost ultimul meu traseu, ultima mea intrare pe traseu.

Este ultimul consiliu alături de ei, de toți”, a spus el aproape lăcrimând.

„Ai încercat din răsputeri, atât tu, cât și echipa noastră medicală, v-ați dat concursul și azi ai fost pe traseu. Ce e foarte important de precizat și o spune de fiecare dată, sănătatea e de importanța cea mai mare, capitală, pentru fiecare dintre noi, mai ales la Survivor. Iar recuperarea ta, CRBL, se va face în condiții optime, în afara competiției Survivor România. De aceea această decizie are un fundament medical.”, a mai adăugat prezentatorul.

CRBL a intervenit încă o dată înainte de a-și lua la revedere de la colegi, a spus că mai avea multe de arătat în competiția din Republica Dominicană.

„E foarte trist pentru mine să plec pe motiv de sănătate, pentru că mai aveam de arătat pe traseu, nu am apucat și eu măcar o dată să lupt pe traseu împotriva lui TJ. Ne doream amândoi treaba asta.”, a mai spus el la Pro TV.

