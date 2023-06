A început numărătoarea inversă pentru gala care trage cortina peste sezonul 19 „Te cunosc de undeva!”. Finaliștii transforming show-ului și-au doborât noi recorduri personale, dar și colegii lor care nu s-au calificat în ultima luptă pentru trofeul mult râvnit și premiul de 15.000 de euro. În fața juraților, CRBL și Radu Țibulcă au adăugat o notă de originalitate în piesa lui Eminem, interpretată în finala emisiunii, iar rezultatul i-a uimit pe toți.

Ediția a 13-a „Te cunosc de undeva!” va fi deschisă de baletul Move Makers cu un omagiu adus cântăreței Tina Turner, care a încetat din viață luna trecută și care a fost de multe ori impersonată pe scena emisiunii de la Antena 1.

Istoria petrecută în semifinală, când ruleta a ales referințe din lista de propuneri a concurenților, s-a repetat și în finală, unde CRBL și Radu Țibulcă s-au transformat în Eminem ca să interpreteze melodia „The Real Slim Shady“.

CRBL: „Indiferent de rezultatul finalei, ne vom bucura pentru tot ce am făcut”

Celebrul hit al rapperului american le-a pus nu doar talentul la încercare celor doi, ci și răbdarea. „E cel mai greu rapăit ever! (…). E cel mai greu cântec din finala asta, pentru că Eminem are un stil de rap foarte greu de imitat. Adică, are o metrică a lui specială, nu e nimic pătrat (…)“, a declarat Crina Mardare în cadrul unui antrenament de canto.

Recomandări INVESTIGAȚIE Asistentul cercetat penal pentru că a sedat premeditat 3 paciente internate în Spitalul Militar lucrează în aceeași secție. Spitalul spune că pacienții sunt în „siguranță”

„Indiferent de rezultatul finalei, ne vom bucura pentru tot ce am făcut la Te cunosc de undeva! sezonul acesta“, a precizat CRBL, iar Radu Țibulcă a mărturisit: „Este cea mai tare experiență din viața mea de până acum!“. În ziua filmării finalei „Te cunosc de undeva!”, CRBL și Radu Țibulcă au strălucit din toate punctele de vedere.

În plus, la finalul piesei lui Eminem, ei au cântat pe negativul rapperului de peste Ocean versuri din „Scrisoarea a V-a“, scrisă de Mihai Eminescu. Jurații și colegii lor s-au ridicat de pe scaune și au dansat în picioare. „Dacă nu în finală, atunci unde?!? Și dacă nu acum, atunci când?!? Eminescu și Eminem… adică, dacă Eminescu ar fi făcut muzică, sigur ar fi sunat ceva de genul ăsta. Iar noi am vrut să-l aducem și pe Eminescu și ca o mică dovadă de cultură… Adică putem să-l punem pe Eminescu pe o astfel de muzică“, a punctat CRBL.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Ați făcut un lucru senzațional pentru care eu vă mulțumesc”

Recomandări Comisia de la Veneția a criticat legea minorităților din Ucraina. Reacții furioase de la Kiev. Ce libertăți cere Comisia în privința limbilor, inclusiv pentru români

Aprecierile au curs de la masa juraților. „Nu știu cât va atârna la câştigarea finalei această originalitate adusă în piesa lui Eminem, dar ați făcut un lucru senzațional pentru care eu vă mulțumesc“, a subliniat Aurelian Temișan.

Când a preluat cuvântul, Andreea Bălan a exclamat: „Energie curată – bombă atomică! Mi s-a părut că ați fost plini de energie, de atitudine, de toate! Mi se pare unul dintre cele mai frumoase momente ale voastre“.

Câte puncte au primit de la juriul transforming show-ului, cum au ieșit performance-urile celorlalți finaliști, dar și cele ale colegilor care nu au ajuns în ultima cursă pentru trofeul sezonului 19 „Te cunosc de undeva” și, totodată, premiul de 15.000 de euro, telespectatorii pot descoperi sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Playtech.ro Prințul Harry și Meghan Markle, în pragul sărăciei. Anunțul uluitor din Marea Britanie, nimeni nu credea că e posibil

Viva.ro Așa arătau Mircea Geoană și soția lui în ziua nunții. Cum arată acum Mihaela, la 60 de ani. Imagini de la petrecerea fabuloasă, de ziua ei

Libertateapentrufemei.ro Cristina Spătar, cadou de 2 milioane de euro de la soțul milionar: «De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu...»

FANATIK.RO Câți ani are, de fapt, Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023. Vei fi surprins să-i afli vârsta

Știrileprotv.ro Submersibilul dispărut în ocean cu un miliardar la bord, căutat de o armată. ”Dacă a lovit epava Titanicului, e catastrofal”. Costul unui bilet pentru submersibil este colosal

Observatornews.ro Anastasia a fost ucisă, băgată într-un sac și aruncată într-o zonă mlăștinoasă, pe insula Kos din Grecia. Poloneza plecase la muncă în perioada verii

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Victoria Principal, uluitoare la 73 de ani. De ce a ajuns Pamela din 'Dallas' să-și amenințe menajera cu pistolul