Cristi Borcea, pe culmile fericirii. Fostul dinamovist și-a îndeplinit o nouă dorință: „Mă prindă bine viața de familist”

Pandemia de coronavirus i-a ținut departe unii de ceilalți, dar de la sosirea în țară și până la plecare, ex-dinamovistul a dedicat timpul moștenitorilor săi. ”Daaa, chiar sunt fericit acum!”, a fost prima reacție a milionarului.

Chiar dacă au mame diferite, moștenitorii lui Borcea sunt foarte legați unul de celălalt, tatăl lor și Valentina, actuala soție, reușind să-i facă din nou pe toți să se simtă împliniți. Mai ales că fostul șef al ”câinilor roșii” a recunoscut că le face toate poftele puștilor: ”Cei mari vor să le asigur de toate, și material, dar cei mici au nevoie de multă atenție și afecțiune”.

Tablou idilic

Iar ”tati” se metamorfozează în interiorul familiei, alături de copii, omul dur și vocal, așa cum și-l amintesc dinamoviștii, devine un bărbat foarte afectiv alături de cei mici. Borcea e mândru de toți cei 9 copii ai săi pe care îi numește comorile lui. Melissa este din prima căsătorie, cu Mihaela, învață la Miami, Alex și Gloria locuiesc alături de mama lor Alina Vidican, în Florida. Alex se ține de mână și se amuză cu Milan, băiatul lui Cristi cu Valentina, puștiul cel mare călcând pe urmele tatălui și ale fratelui mai mare, Patrick, dinamoviști convinși.

”Hai, tati, du-te și dă gol!”

Finul lui Gigi Becali poartă un tricou cu Dinamo, fiind fan Dănciulescu, și bate mingea cu tatăl său în curtea casei.

Alex și Milan mănâncă popcorn în parcul de distracții și au aceeași pasiune comună, dinozaurii, de aceea Borcea senior i-a dus la Dino Park din Râșnov.

Melissa, fiica din prima căsătorie, cu Mihaela, și Alex le țin în brațe pe gemenele Indira și Rania, cu toții mănâncă la aceeași masă, râd și se bucură împreună.

Cristi este responsabilul cu pozele. Aceasta după ce-i predă lui Alex lecții de fotbal pe terenul casei: ”Hai, tati, du-te până-n fața porții și dă gol!”.

”Devin sentimental”

”Ei sunt comoara mea! Da, sunt fericit. Mi-am luat pauză de la afaceri, de la tot, cât timp au stat ei aici, lumea poate să meargă înainte și fără mine. Le-am dedicat lor timpul, fiindcă mi-era dor de ei. A început să mă prindă bine viața de familist. Mi-a fost greu fără ei, nici eu n-am putut să merg în America, nici ei nu au avut cum să ajungă aici. Să-i văd pe toți la aceeași masă, cum râd, m-a emoționat teribil, devin foarte sentimental, iar eu nu sunt om care se pierde cu firea”, a povestit Borcea pentru Libertatea.

Omul de afaceri are 9 copii, cu vârste între un an și jumătate și 23 de ani, cu patru femei diferite, din trei mariaje. Borcea senior are trei copii cu prima soție, Mihaela: Patrick (23 de ani) şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo (17 ani). A doua soţie, Alina Vidican, i-a dăruit doi copii, pe George Alexandru (9 ani) şi Gloria (7 ani). Cristi a avut o relaţie şi cu avocata Simona Voiculescu, cu care are o fetiţă, Carolyn (14 ani). Iar cu cu Valentina are două gemene, Indira și Rania, de un an și 8 luni, precum și un băiat, Milan (4 ani).

