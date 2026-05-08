Activitățile se desfășoară în zona Strejnicu

CNIR și proiectantul Autostrăzii Ploiești – Brașov au ajuns la o înțelegere cu privire la tema geotehnică, fiind începute forajele. Contractul pentru completarea sau revizuirea Studiului de Fezabilitate și elaborarea Proiectului Tehnic al autostrăzii A3 are o valoare de 46,5 milioane lei, urmând a fi realizat de SC Consitrans SRL.

Proiectantul a mobilizat deja primele instalații de foraj pentru investigațiile geotehnice.

„Pentru început, prestatorul este mobilizat pe primele două sectoare ale autostrăzii în zona localității Strejnicu, județul Prahova, iar pentru finalizarea studiului geotehnic mai sunt necesari 28.400 de metri de foraj”, a transmis, vineri, CNIR.

Studiul geotehnic are următoarele obiective pentru viitoarea autostradă A3 Ploiești-Brașov:

„Dimensionarea lucrărilor de artă (viaducte, poduri, tuneluri). Structurile depind de precizia datelor despre natura și stabilitatea terenului;

Gestionarea apelor subterane și pluviale. Soluțiile de drenaj corecte elimină riscul degradării premature a asfaltului;

Prevenirea alunecărilor de teren. Identificarea timpurie a zonelor instabile reduce riscul unor probleme tehnice și financiare”, potrivit sursei citate.

Hartă autostradă Ploiești – Brașov.

Proiectarea va fi gata în 2027

Horațiu Cosma, secretarul de stat în ministerul Transporturilor a anunțat încă de la sfârșitul lunii aprilie că echipele proiectantului Autostrăzii Ploiești – Comarnic – Brașov urmează să revină pe teren în luna mai.

„Autostrada A3 Ploiești – Comarnic – Brașov a fost deblocată. Nu este o victorie și nu rezolvă, peste noapte, o întârziere de aproape 20 de ani. Dar este un pas important, după o perioadă lungă în care contractul de proiectare pornit în 2021 a stat împotmolit. Mărul discordiei a stat în execuția investigațiilor geotehnice de teren – o etapă tehnică esențială, fără de care nu se poate construi corect autostrada pe baze solide, mai ales într-o zonă dificilă, cu viaducte și tuneluri complexe”, a spus, în aprilie 2026, Horațiu Cosma, pe Facebook.

Ulterior, pe 8 mai, el a descris complexitatea acestor lucrări.

„Așa cum am anunțat zilele trecute, proiectantul a mobilizat deja primele instalații de foraj pentru investigațiile geotehnice — o etapă esențială pentru viitoarea autostradă. Într-un proiect atât de complex, cu numeroase viaducte și tuneluri complexe, calitatea studiilor din teren face diferența dintre o construcție solidă și una cu probleme care pot apărea mai târziu, în timpul execuției”, a spus, vineri, secretarul de stat.

Horațiu Cosma a mai susținut că proiectarea ar urma să fie gata în 2027, urmând ca apoi investiția să fie aprobată și scoasă la licitație: „Deblocarea contractului și începerea investigațiilor geotehnice sunt pași concreți. Nu înseamnă că drumul este scurt sau ușor, dar înseamnă că proiectul merge înainte și că tratăm cu responsabilitate etapa de proiectare, pe care trebuie să o finalizăm anul viitor”.

