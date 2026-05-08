Analiza Oficiului European pentru Statistică (Eurostat) vizează consumatorii cu un consum anual situat între 10.000 și 100.000 gigajoule (GJ). Ca reper tehnic, un gigajoule de gaze naturale echivalează cu 277 kilowați-oră de energie electrică.

Cele mai ridicate tarife au fost raportate în Suedia, unde prețul a ajuns la 10,65 euro per 100 kWh, urmată de Finlanda cu 8,63 euro și Germania cu 7,13 euro, în timp ce Bulgaria, Grecia, Portugalia și Belgia au beneficiat de cele mai mici prețuri, variind între 4,14 euro și 4,81 euro.

Tendința descendentă a fost vizibilă în 18 state membre, cele mai semnificative ieftiniri fiind observate în Cehia, Ungaria și Grecia.

Prețurile gazelor au crescut în doar 4 țări din UE: Lituania, Olanda, România și Austria.

În contrast, prețurile au crescut în doar patru țări membre UE: Lituania (6,5%), Țările de Jos (6,3%), România (3,4%) și Austria (1,7%), în timp ce în alte patru prețurile au rămas relativ stabile, cu mici variații de la 0,2% în Spania la minus 0,2% în Slovenia și Letonia, în timp ce în Germania au rămas nemodificate.

Trebuie menționat că Cipru și Malta nu raportează aceste date, iar în cazul Poloniei nu s-a putut calcula o evoluție din cauza confidențialității datelor din anul precedent.

