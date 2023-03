Nu este deloc ușor pentru Cristina Bălan și soțul ei să crească cei trei copii, mai ales că gemenii au nevoie de terapie. Câștigătoarea „Vocea României” a născut o fetiță perfect sănătoasă în luna decembrie a anului trecut și este bucuroasă că totul a fost bine cu micuța. Gemenii artistei au fost diagnosticați cu sindromul Down în urmă cu mai mulți ani, iar aceștia au nevoie de o îngrijire specială. Terapia pentru cei doi băieți este foarte costisitoare, însă părinții nu au altă soluție pentru Toma și Matei.

„Trebuie să fac o confesiune. Câțiva ani pot spune că am fost „certat” cu Dumnezeu, dar în cele din urmă am reușit să-mi regăsesc drumul către El. Am convingerea că El ne este mereu aproape, ne veghează și ne protejează. Am trăim multe momente dificile, poate chiar fără ieșire, unele dintre ele, dar cumva de fiecare dată lucrurile s-au așezat și am ieșit la lumină.

„Financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz, este o provocare permanentă”

Sunt convins că întotdeauna vom găsi calea către Bine. Și, da, financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz, este o provocare permanentă, având în vedere cheltuielile foarte mari numai cu terapiile lor și poate că înființarea unei asociații ne-ar ajuta foarte mult în acest sens, dar nu am reușit să facem încă acest pas. Necesită alocarea unui timp pe care, sincer, noi nu prea îl avem.

Timpul nostru liber, mai ales în contextul actual, este aproape inexistent. Dar, ca sa revin la întrebare, privesc foarte încrezător spre viitor. Fata noastră ne-a adus, totodată, încrederea că viitorul este într-o permanentă schimbare și că orice lucru care pare dificil se poate transforma într-o clipă în bine. În concluzie, suntem foarte încrezători că viitorul familiei noastre este unul plin de împliniri, din toate punctele de vedere”, a declarat Gabi pentru ciao.ro.

Soțul Cristinei Bălan este foarte implicat în creșterea copiilor, iar de când a venit pe lume fetița, el este cel care merge cu băieții la terapie.

„Deși ne-am intrat deja într-un ritm, încă este puțin haos în programul nostru. Eu am început încă de acum doi ani să merg singur cu picii la terapii, tocmai pentru a-i mai crea portițe de libertate Cristinei. Acum, cu atât mai mult, încerc să mă împart între terapiile picilor, interacțiunea cu ei, lecții, joacă, culcatul lor, etc și ajutorul cu fata.

Uite, că tot spuneam de culcatul picilor, de când a rămas însărcinată eu am preluat total acest „departament”, tocmai pentru ca ea să se poată dedica exclusiv sarcinii, în primă fază, și-acum fetiței noastre.”

„Handicapul adevărat nu se află la copiilor, ci, din păcate, la societate”

Soțul Cristinei Bălan a fost întrebat ce crede că nu știu încă părinții care au copii cu nevoi speciale, iar cuvintele și le-a găsit cu greu, fiind un subiect sensibil pentru familia lui.

„Mi-e tare dificil să răspund în câteva cuvinte, fiind un subiect tare vast și cu multe ramificații. Totuși, cred că sunt două puncte foarte importante de bifat. În primul rând, trebuie să înțeleagă că acești copii sunt capabili de absolut orice, cât timp li se oferă încrederea și sprijinul atât de necesare. În al doilea rând, să înțeleagă că handicapul adevărat nu se află la copiilor ci, din păcate, la societate.”

Cristina Bălan a completat: „Societatea noastră, deși a făcut progrese mari în ultimii ani, încă mai are de parcurs drum lung până să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă acceptarea, incluziunea etc. Cel mai important, cred eu, e să-și iubească copiii necondiționat pentru că există o singură terapie care face cu adevărat minuni și aceea este IUBIREA.”

