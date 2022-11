Câștigătoarea show-ului „Vocea României”, sezon 5, va avea o fetiță și așteaptă cu mare nerăbdare să o aducă pe lume. Cristina Bălan spune că a luat câteva kilograme în plus, însă se bucură că a are o sarcină foarte ușoară. A mai rămas doar o lună și jumătate până când va naște și mărturisește că se simte foarte bine.

„Am o sarcină formidabilă, eu m-am cam rotunjit, m-am împlinit, mai avem aproximativ o lună și jumătate, în ianuarie este programată nașterea. Am avut parte de o sarcină foarte ușoară, nici nu am visat așa ceva.

Și băieții își iubesc foarte mult surioara și abia o așteaptă”, a mărturisit Cristina Bălan pentru publicația click.ro.

Cristina Bălan are doi băieți cu sindromul Down

Artista mai are doi băieți, care s-au născut cu sindromul Down. Cristina Bălan își iubește extrem de mult gemenii. Toma și Matei au acum 9 ani. Recent, Cristina Bălan, în vârstă de 41 de ani, povestea un episod neplăcută din viața ei când a fost criticată de cei din jur.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii.

Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

