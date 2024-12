La acea vreme, Cristina Cioran a negat informațiile apărute, iar între timp bărbatul a primit și un ordin de restricție și nu are voie să se apropie de fosta lui parteneră.

A vorbit la PRO TV despre sarcină

Acum, Cristina Cioran a fost invitată la „Vorbește lumea”, emsiune de la PRO TV, acolo unde a dezvăluit că în luna februarie urmează să nască!

„S-a ținut secretul până acum, dar gata, până aici”, a spus Bogdan Ciudoiu, unul dintre prezentatorii de la „Vorbește lumea”.

„Am un cadou de Crăciun! Vă anunț că, în curând, va mai veni un bebeluș. Mai am puțin, pe la sfârșitul lui ianuarie… sper să ajung până la termen, în februarie. Este sarcină cu risc. Știm ce este, dar păstrez pentru mine”, a afirmat Cristina Cioran în direct la PRO TV.

Apoi, Lili Sandu, prezentatoare la „Vorbește lumea”, a pus o întrebare care stă pe buzelele tuturor: „Cine este tatăl?”.

„Nu cred că mă întrebi asta. Vârsta și tatăl nu se întreabă. Am luat o decizie, la un moment dat, să nu recunosc, când s-a promovat că aș fi gravidă. Am luat-o pentru binele bebelușului, pentru că era o sarcină cu risc. Nu știam dacă pot să țin. Am vrut să mă protejez de energie negativă. Ce să mai… Este același tată”, a răspuns sincer Cristina Cioran.

Vedeta a vorbit și despre ordinul de restricție care încă este în vigoare, afirmând că vrea ca Alex Dobrescu să își poată crește normal copiii.

Când expiră ordinul de protecție

„El și-a schimbat viața către bine și sper din suflet să continue și să-și reia viața lui. Așa este situația. Știu că îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Nu comunicăm. Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să cunoască și să aibă grijă… El și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, toate lucrurile merg mai bine. Nici sarcina nu e foartă ușoară.

După ce nasc, se termină cu ordinul de restricție. Îl vreau în viața copiilor mei. În viața mea, nu neapărat. Sunt preocupată de alte lucruri acum”, a declarat Cristina Cioran în direct la PRO TV.

La finalul emisiunii, întrebată din nou dacă îl vrea în viața ei pe Alex Dobrescu, alături de care are deja o fetiță și care a lăsat-o însărcinată și a doua oară, Cristina Cioran a afirmat că dacă acest lucru este posibil, da. Dacă nu, ei îi este bine și așa.

„Pentru mine a fost un «must», o dorință WOW: copiii mei să crească alături de ambii părinți. Din păcate, viața a făcut așa… Cu siguranță îmi doresc cel mai mult să redevenim o familie. Dacă se poate… Dacă nu…”, a încheiat Cristina Cioran.

