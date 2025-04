Andreea Esca, una dintre cele mai longevive și apreciate figuri din televiziunea românească, a vorbit deschis despre posibilitatea de a se retrage din televiziune, după aproape 30 de ani la pupitrul știrilor Pro TV. Într-un interviu acordat recent, jurnalista a mărturisit că, deși a avut momente de reflecție, nu s-a gândit niciodată serios să renunțe la această meserie care i-a definit cariera.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a declarat Andreea Esca pentru unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Candidații ratați, recuperați de Marcel Ciolacu. Locuri călduțe și bine remunerate, oferite recompensă pentru eșecul în alegeri

Andreea Esca are propria revistă

Pe lângă activitatea din televiziune, jurnalista s-a implicat și în alte proiecte media, fiind fondatoarea A List Magazine. Ea a vorbit cu entuziasm despre ce înseamnă să aibă propria revistă.

„Cea mai frumoasă parte este că pot lua contact și cu partea tot timpul strălucitoare, frumoasă, superficială, dar care îți face plăcerea, a vieții femeii și nu numai. Cred că atunci când femeile află lucruri din, nu știu, entertainment, din beauty, din modă, când afli poveștile unor femei care pot fi oameni de afaceri, modele sau actrițe, cred că sunt lucruri care ne îmbogățesc și care ne fac să ne simțim bine“, a mărturisit vedeta de la PRO TV.

De ce Andreea Esca nu vrea să își lanseze podcast

În ciuda experienței sale la radio și a faptului că a fost pionieră în domeniul podcasturilor din România cu emisiunea „La Radio cu Andreea Esca” de la Europa FM, vedeta nu se grăbește să revină la acest format.

„Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, pentru că asta sunt de fapt, doar că acum poartă un alt nume, nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. (râde) Nu e bine să fii nici prea devreme, dar dacă tot am fost, parcă nu m-aș apuca să fac din nou. Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment”.

Recomandări Trump a început războiul comercial total cu tarife cuprinse între 10 % și 49 %: „Ne-au răvășit fabricile, am fost jefuiți. E ziua în care vom face America din nou bogată” I VIDEO

Discoteca îi aduce o stare bună Andreei Esca

Întrebată ce a învățat în ultimul an despre ea și cum s-a schimbat, Andreea Esca a răspuns: „În ultimul an am învățat despre mine că pot fi și vulnerabilă, dar nu înseamnă că îmi place. (zâmbește) Cred în continuare că întotdeauna caut să ies din stările în care nu mă simt confortabil și am mai aflat că a rămas valabil faptul că mersul la discotecă mă poate scoate din orice stare nu atât de bună”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News