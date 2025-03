Emoția și râsul sănătos vindecă – împreună fac uitate grijile de zi cu zi, iar poverile de pe umeri dispar ca prin minune. De la ora 20:30, într-o ediție numită „Talentoterapia”, show-ul Românii au talent aduce buna dispoziție în casele tuturor telespectatorilor.

Scena sezonului 15 Românii au talent îl va pune în lumina reflectoarelor pe Alexandru Pințea, un copil de 10 ani din județul Brașov, care vine în fața juriului pentru a-și îndeplini visul de a deveni cântăreț. „Este ca și povestea mea!”, îi va spune Alexandru lui Dragoș Bucur atunci când acesta îl va întreba de ce a ales să interpreteze piesa „I’m Still Standing” a lui Elton John.

După ce va surprinde publicul cu prestația sa și va fi răsplătit cu aplauze frenetice, Alexandru își va împărtăși povestea de viață: „Mama a descoperit că am o tumoră, m-a târât prin nu știu câte spitale să vadă dacă poate să mă ajute cu ceva, până când s-a decis să mă ducă cu ambulanța la București”.

La doar 5 ani, el a suferit o operație pe creier, o experiență care i-a rămas vie în amintire – nopțile petrecute în spital, bandajele de pe cap, perfuziile din mâini.

„Cel mai tare lucru pe care l-am făcut vreodată a fost să am curaj! Curajul de a trece prin chestiile grele prin care am trecut eu. Totul a mers bine și I’m still standing”, va spune Alexandru în această seară.

Dacă talentul lui îi va impresiona pe jurați și îl va trimite în etapa următoare, vom afla în doar câteva ore. Emisiunea este disponibilă în avans, pe VOYO.

