Recent, a apărut informația conform căreia Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost văzuți la aceeași adresă.

Cristina Cioran a încercat să lămurească situația, spunând că, de fapt, ea și Alex Dobrescu nu s-au aflat la aceeași adresă în același timp, ci el a fost în trecere pentru a lăsa câteva lucruri pentru fetița lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Este aceeași adresă, într-adevăr, numai că nu este în același timp. Alex a trecut, mi-a lăsat niște lucruri pentru cea mică, iar eu la orele acelea fără copil nu prea umblu. El a trecut mult mai devreme decât am fost eu acolo. Am vorbit prin persoana care locuiește acolo. (…) Nu am făcut nimic greșit, purtăm dispozitive și nu ne putem apropia la mai puțin de 500 de metri”, a declarat Cristina Cioran, la Știrile Antena Stars.

„Lucrurile se schimbă pe lună ce trece și nu se schimbă în rău. Ordinul de restricție este în vigoare, nu știu mai mult de atât. Cred că mai e o lună. Au fost încercări de-ale lui Alex de a-l revoca, încercări nereușite, din cauza legislației”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.

Recomandări Greii din politica românească ce ratează noul Parlament. Doi miniștri PSD n-au prins mandate

Alex Dobrescu a încercat să își recupereze familia

Cristina Cioran și tatăl fetiței sale, Alex Dobrescu, au ajuns pe 22 noiembrie față în față în sala de judecată, după ce bărbatul a cerut revocarea ordinului de restricție. Reacția vine la câteva luni după ce fosta prezentatoare TV a cerut ordin de protecție, pe motiv că se teme pentru viața ei și a copilului.

Alex Dobrescu a sperat să își recupereze familia, spunând că își iubește fosta parteneră și vrea să formeze un cuplu. Cristina Cioran a dezvăluit asta în urmă cu ceva timp. „Alex acum tot încearcă să se împace.

Deodată vorbește de dragoste, nu am înțeles de ce, nu înțeleg ce este în mintea lui. Cum s-a gândit el că după tot ce s-a întâmplat ar mai exista o urmă de împăcare. Nu, nu înțeleg! Eu știu că în dragoste te gândești foarte mult la celălalt, să nu îi rănești sentimentele, cum să nu îl faci să sufere, adică mă gândesc că așa este în dragoste, cel puțin așa este din punctul meu de vedere”, spunea Cristina Cioran cu ceva vreme în urmă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News