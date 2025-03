Producția-fenomen a anilor 2000 a trecut printr-un proces minuțios de remasterizare digitală, de la formatul SD la HD, și va fi difuzată pe VOYO. Imaginea este acum mai luminoasă, clară și detaliată, culorile au fost restaurate fidel, iar sunetul a fost reechilibrat pentru un impact emoțional și mai puternic.

Totul pentru ca atât generația nostalgicilor, cât și cea tânără să descopere și redescopere povestea de dragoste și lupta pentru putere din celebra peliculă.

La 17 ani distanță de la lansarea serialului, Augustin Viziru, actorul care l-a interpretat pe „Armando”, unul dintre personajele emblematice din „Regina”, își amintește perfect perioada de glorie. Actorul povestește că succesul serialului l-a transformat într-un adevărat fenomen pe stradă, însă nu s-a lăsat dus de val.

„Nici nu am conștientizat ce onoare și ce posibilitate am primit să lucrez cu cei mai mari actori pe care i-a avut România. Aveam întâmplări cu fanii în fiecare zi. În acea perioadă nici nu puteam să merg pe stradă. Dar mie nu mi s-a schimbat cu nimic stilul de viață. De când m-am născut, în familia mea au fost numai vedete: de la bunicul meu, tata, fratele. Atunci nu era nicio surpriză să am aprecierile respective”, a spus Augustin Viziru în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul recunoaște că serialul „Regina” a fost un punct de cotitură în cariera sa, dar și în viața personală, consolidându-i relația cu fratele său, Lucian Viziru, alături de care a jucat în același proiect.

„Regina”, în varianta remasterizată, va fi disponibilă pe VOYO începând cu 5 aprilie, gata să reînvie amintiri și să cucerească o nouă generație.

