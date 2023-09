„Nu aș fi crezut că o să am așa emoții. Noroc cu prietenii și nașii, pentru că ei ne-au ajutat să trecem peste și să fie ziua asta mai ușoară și tot mai avem emoții.

Mi-am păstrat numele de fată, dar l-am adăugat și pe al lui. Sunt singurul copil și așa am început și în muzică. Mi-a fost foarte greu să mă decid pentru ținută, dar Clara Rotescu a semnat-o. Zic eu că am făcut o alegere potrivită. Am început să organizăm și nunta de la anul, am ales locația și câțiva artiști”, a spus Cristina pentru WoWnews.

„Cu siguranță este cea mai fericită zi de până acum. Am avut mari emoții și le mulțumim nașilor, pentru că ne sunt alături și sunt niște oameni extraordinari pe care îi pupăm și respectăm”, au declarat cei doi. Cristina Vasiu și Cătălin Stoica se iubesc foarte mult, drept dovadă și-au făcut declarații de dragoste și și-au făcut promisiuni pe viață.

„Cristina: Mă bucur că ai apărut în viața mea la momentul potrivit și promit să te iubesc și să te respect pentru tot restul vieții.

Cătălin: Soția mea se pricepe mult mai bine la vorbe decât mine, dar eu o să îi spun ce îi spun în fiecare dimineață. O iubesc foarte mult, îi mulțumesc că a apărut în viața mea într-un moment bine venit și cu siguranță momentele petrecute în ultimii ani ne-au făcut și mai fericiți pe zi ce trece și pentru asta îi mulțumesc.

O să fim veșnic cât ne-a lăsat Dumnezeu pe Pământul ăsta împreună și o să îi fiu sprijin în oric”, a spus Cătălin, pentru sursa citată. Cristina Vasiu a participat și la Te cunosc de undeva!, unde a avut parte de transformări spectaculoase.

