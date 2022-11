De cele mai multe ori, Elena Gheorghe este în prezența surorii sale, Ana. Cele două seamănă ca două picături de apă și uneori ajung chiar să fie confundate. Ana Gheorghe este căsătorită de 10 ani cu fotbalistul Paul Pîrvulescu, care în prezent activează la o echipă din Miercurea Ciuc, iar împreună au doi copii, o fată și un băiat.

Deși nu sunt mereu împreună, cei doi au reușit să aibă o căsnicie frumoasă și povestea lor de dragoste să reziste chiar și la distanță, având în vedere că fotbalistul se află mai tot timpul în cantonament sau la antrenamente.

„Dacă dimineața începe la 5 și jumătate, acum este ora 19:00 că la ora asta a început evenimentul, mai am multe ore de aici încolo că va trebui să ajung acasă, să le fac baie copiilor, și am doi la număr, mai apoi să spunem povești că Ania doar așa adoarme în ultima perioadă și după ce doarme toată casa, mă duc și eu să-mi fac un duș, să mă pregătesc, să fac și eu o rutină de seară ca să arăt și eu ca om a doua zi, și pe la ora 12 noaptea mă pun și eu în pat. Deci nici măcar nu dorm mult. E ceva timp, dar asta doar dacă te trezești de dimineață”, a spus Ana despre cum arată o zi din viața ei, pentru ego.ro.

Sora Elenei Gheorghe nu are în plan să își dea copiii la un liceu în străinătate atunci când vor crește. Lucas are 9 ani, iar Ania are 4 ani. Deși mai este mult timp până aceștia vor merge la liceu, Ana se ocupă foarte atent de educația copiilor ei.

„Nu prea sunt de acord cu asta să știi și nu este vorba aici de bani. Știu foarte multe persoane care și-au trimis copiii în afara țării, au făcut șapte facultăți și apoi fac haine ca mine și eu nu am făcut șapte facultăți. Deci nu despre asta este vorba. Cred că în general este vorba despre soartă și cred că educația, dincolo de toate, cântărește cel mai mult”, a spus Ana Pîrvulescu.

Soția fotbalistului Paul Pîrvulescu are un magazin online, unde vinde haine și încălțăminte. Ana a lansat și colecții pentru copii și este foarte fericită cu afacerea pe care a reușit să o întemeieze singură. De asemenea, ea este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește aproape orice cu cei care o urmăresc.

„Cred că a devenit un mod de viață online-ul ăsta și cred că nu numai la mine, la majoritatea oamenilor care trăiesc în felul ăsta. Să știi că am devenit așa o supersociabilă cu cei din comunitatea mea pentru că sunt genul de om care, dacă acum sunt aici la eveniment, postez de aici, mai târziu fac alte postări, să vadă lumea ce gătesc, nu doar ce mănânc, să vadă lumea că am scăpat cofragul de o ouă pe jos că asta sunt eu, două mâini stângi. Îmi place lucrul ăsta. Mi se pare că mă și reprezintă și nu sunt stresată deloc să mă filmez, nu am nicio problemă, spun ce simt. Sunt sinceră și cred că datorită acestui fapt îi simt pe cei din comunitate foarte aproape și simt că am un public mișto, fără hateri și așa mai departe”, a mai povestit Ana Gheorghe.

