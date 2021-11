Cu ce se ocupă, de fapt, Bianca Drăgușanu. Din ce face bani: „Îmi permit absolut orice”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Bianca Drăgușanu a pășit încrezătoare și cu zâmbetul pe buze în platou. Încă din primele minute prezentatorul a asaltat-o cu multe întrebări, primele au fost despre parcursul ei în showbiz, de la debut și până acum. Vedeta nu s-a ferit și le-a răspuns și celor care o critică pentru felul în care s-a transformat din punct de vedere fizic.

Multe femei o admiră, dar la fel de multe spun că a exagerat cu operațiile estetice. „De ce crezi că m-am operat prea mult, dacă toate vor să fie ca mine? Doar persoanele frustrate spun asta. Trăim în 2021, ar fi culmea să mă dau cu cremă de gălbenele pe față și să nu am riduri”, a spus Bianca Drăgușanu care a și dezvăluit că a luat Bacalaureatul cu notă mare și că și-ar fi dorit chiar să fie studentă la Medicină. Din păcate, s-a lăsat de facultate în anul doi, urma cursurile la ASE.

„Dacă vă interesează, am luat bacul cu 9,50. Dacă urmam o facultate de medicină, pentru că pasiunea mea mare e medicina estetică, cred că eram printre cei mai buni. Am făcut doi ani de ASE și îmi pare rău că nu am continuat”, a precizat ea în direct.

„Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, ci pentru că sunt deșteaptă”

Întrebată despre veniturile sale, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură. A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV.

„Eu fac bani singură”

Referitor la banii pe care îi câștigă, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că încasează sume fabuloase. Are propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes. Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc.

Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a declarat Bianca Drăgușanu în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță.

