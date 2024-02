Acum ani de zile, Bianca Drăgușanu și-a achiziționat un apartament într-un complex rezidențial din zona de nord a Capitalei, acolo unde locuiește și prezentatorul Dan Capatos. Locuința are trei dormitoare, o sufragerie generoasă cu o bucătărie open space, două băi, un dressing, iar la parter are și propria boxă.

Până acum, Bianca Drăgușanu nu a făcut un tur oficial al apartamentului în care locuiește cu Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, însă anul trecut, când l-a renovat, fosta prezentatoare TV a arătat camerele în timp ce o firmă îi făcea curățenie generală.

În imagini aparea sufrageria, care are un televizor mare pe perete, mobilă și două canapele deschise la culoare, iar lângă e bucătăria open space. Apartamentul are și un dormitor matrimonial, care are propriul dressing și o baie. În filmările postate atunci de Bianca Drăgușanu pe Instagram apar și alte două dormitoare, dar și o baie.

La vremea respectivă, Bianca Drăgușanu a declarat că nu a apelat la un designer pentru a renova apartamentul, s-a descurcat singură, a făcut totul după bunul ei plac. „Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile.

Bianca Drăgușanu: „Puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”

La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică. Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu.

Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare. Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat două luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a mai adăugat fosta prezentatoare de la Kanal D2.

Bianca Drăgușanu are și un apartament în Dubai

În mai 2022 s-a aflat că Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament de lux în Dubai cu ajutorul lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase. Acesta are o agenție de imobiliare acolo, iar el i-a furnizat toate informațiile de care ea a avut nevoie. A plătit înainte de a-și vedea apartamentul însă, a avut încredere în omul de afaceri, a mers pe mâna lui.

Ulterior, ea a mers să își vadă noua proprietate, care era încă în construcție. În 2023, lucrările au fost încheiate, după cum a anunța cu bucurie într-un interviu pentru Spynews. „Săptămâna viitoare ar trebui să merg să văd apartamentul pe care mi l-am luat în Dubai în urmă cu un an, este gata, la cheie și eu încă nu m-am dus să-l văd. Îmi doresc foarte mult să ajung în Dubai să-mi văd casa”, a spus Bianca Drăgușanu, care avea de gând s-și închirieze apartamentul.

Deși la un moment dat avea planuri să se mute în Emiratele Arabe Unite, ea a renunțat la acest vis. „Bineînțeles că o să-l închiriez, ce rost are să-l țin degeaba, când el poate să producă niște bani și să-mi scot investiția cumva.

El este un apartament într-un hotel practic, care urmează să fie dat în închiriere în sistem Airbnb. Sinceră să fiu la ora asta, nu știu să spun. O noapte de cazare probabil va fi câteva sute de euro”, a mai zis anul trecut Bianca Drăgușanu, care a investit 450.000 de euro în locuința din Dubai.

