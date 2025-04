Gheorghe Turda are o nouă iubită, a cărei identitate nu a dorit să o facă publică, preferând să fie discret cu viața personală.

„ E celebră în felul ei, dar nu vă spun profesia. Suntem aproape de pecetlui relația. E sportivă de performanță, e mai mică decât mine… Dar vârsta nu o pot dezvălui, de fapt vârsta nu are importanță și la femei nu se spune.

Sunt foarte fericit. Am o familie atât de frumoasă, sănătoasă, unită. Am trei nepoți, o fetiță și doi băieți, amândoi talentați, cel mare e pianist, cel mic este percuționist, toboșar. Când l-a văzut Țăndărică a spus că nu are ce să-i arate”, a spus Gheorghe Turda, potrivit Retetesivedete.ro .

Gheorghe Turda și soția lui au trăit o frumoasă poveste de dragoste zeci de ani, însă, femeia s-a stins din viață în 2009 după ce s-a luptat 22 de ani cu o boală cruntă.

„Mai vărs cât o lacrimă în memoria ei și pentru că și bărbații plâng. Nu numai femeile sunt mai plângăcioase.

(…) Soția s-a îmbolnăvit de leucemie într-un turneu de referință pentru folclorul românesc de la vremea aceea, în Japonia. În septembrie, 1987 era. O lună și jumătate am stat, în paralel cu turneul lui Michael Jackson. Soția, din pricina efortului uneori supra uman pe care îl făcea pe scenă ca balerină, s-a declanșat leucemia.

Am luptat pentru sănătatea ei și să o mențin în viață 22 de ani. Cu medicația, am dus-o la tratamente în Europa peste tot, în Austria, în Germania.

Am dus-o chiar și în America, până la Los Angeles. Acolo am nimerit un medic care a tratat-o, a consultat-o și mi-a spus că va trăi încă 22 de ani. Exact ce mi-a spus medicul acela, exact atâta a mai trăit. Exact 22 de ani, iar după 22 de ani nu s-a mai putut și a decedat”, a mărturisit Gheorghe Turda, la WOWnews.

