Cu ce se ocupă Sânziana Buruiană de când s-a mutat în Budapesta cu familia. „Câştig dublu şi lucrez o oră pe zi”

La începutul anului 2021, Sânziana Buruiana apărea împreună cu fiicele ei la „Mămici de pitici cu lipici”, show difuzat pe Antena Stars. Mama și micuțele erau însoțite peste tot de o echipă de filmare, erau surprinse atât acasă, în familie, cât și la cumpărături, la diversele acțiuni pe care le aveau.

De ceva timp, o schimbare neașteptată a avut loc în familia lor. Sânziana Buruiană a fost ofertată de o televiziune pentru o emisiune filmată în Budapesta. Ea nu a ezitat și a acceptat, s-a și mutat acolo. „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la «Mămici de pitici» am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele.

Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici”, pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a spus Sânziana Buruiană pentru click.ro.

„Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră”

Fiind foarte mulțumită de câștigurile sale financiare, Sânziana Buruiana declară că duce o viață frumoasă și liniștită la Budapesta. Locuiește cu familia într-un apartament închiriat, iar pentru fetițe există multe locuri de joacă. „Sunt locuri superbe în Budapesta, este un oraş de vis cu puţine restricţii faţă de ţara noastră. Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră şi să fiu atentă la indicaţiile din cască în limba engleză. Fetele rămân în spaţiul de joacă cât eu fac treabă.

Am închiriat un apartament care are şi o mică curte interioară ca loc de joacă. Îmi place liniştea de aici, este aproape de televiziune, oamenii sunt liniştiţi. Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary. Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele. Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Sânziana nu știe când va reveni în România. Se gândește să petreacă sărbătorile de iarnă acasă, dar totul depinde de restricţii şi de evoluţia pandemiei. „Îmi doresc să-i tai moţul fetiţei celei mici, numai că încă nu ştiu dacă o să reuşesc acum sau în primăvară”, a încheiat Sânziana Buruiană.

Citeşte şi:

Adevăratul motiv pentru care Flick și-a dat demisia de la Radio Zu. Cuza i-a luat locul: „Asta nu e dovadă de prostie”

Detalii neștiute despre soția lui Mihai Mărgineanu: „A făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza”

Loredana Groza, mult prea sexy de Moș Nicolae. Fanii au criticat-o: „Un pic de bun simț n-ar strica la vârsta ta”

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Informații ȘOC cu tulpina Omicron. Ce impact are asupra persoanelor vaccinate, de fapt

Observatornews.ro „Ai vrut să pleci și ai plecat”. Cristina, o farmacistă din Botoşani s-a sinucis la doar trei luni de la nuntă. Tânăra de 30 de ani a lăsat o scrisoare de adio

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!