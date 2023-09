Până în vara acestui an, Teo Trandafir apărea aproape zilnic pe micul ecran, cu „Teo Show”. Lucrurile s-au schimbat radical în această toamnă, când șefii de la Kanal D au decis să scoată de pe post emisiunea prezentatoarei. Momentan, ea a rămas fără niciun proiect în televiziune și nu se cunosc detalii despre un nou format pe care l-ar putea prezenta.

Teo Trandafir: „Viitorul ne va arăta ce are rezervat”

Pentru paginademedia.ro, Teo Trandafir a confirmat informația apărută în presă. Emisiunea „Teo Show” nu va mai difuzată la Kanal D. Show-ul de divertisment era pe micul ecran din anul 2013. Și pentru fanii ei, pe Instagram, prezentatoarea a spus: „Am luat o pauză”.

„Viitorul ne va arăta ce are rezervat pentru noi! Mulțumesc mult!”, le-a mai transmis vedeta urmăritorilor, care și-au exprimat în repetate ocazii, în mediul online, dorința să o vadă pe prezentatoare din nou la TV.

Chiar dacă nu mai apare la TV, Teo Trandafir e activă pe rețelele de socializare, pe Facebook și Instagram. Postează uneori fotografii și filmulețe cu activitățile pe care le are. Recent, ea s-a relaxat în Grădina Botanică din București.

„Dacă viața îți dă o zi de relaxare, vii cu mine în Grădina Botanică!”, a scris ea în mediul online. Totodată, prezentatoarea a călătorit și în mai multe locuri din țară, s-a relaxat, a cunoscut și oameni noi.

Unde lucrează Teo Trandafir, după ce a rămas fără emisiune la Kanal D

Dacă nu mai apare la TV, Teo Trandafir apare la Radio Impuls. Acolo, prezentatoarea a și povestit amănunte din cariera ei. „Eu am doar o formație de om de radio. La televizor am ajuns complet întâmplător, pentru că am fost nevoită.

Matinalul nostru de atunci mergea foarte prost și m-au chemat într-o vineri ca să îmi spună că de luni eu preiau matinalul, eu neștiind să-l fac. Luni dimineață a fost înfiorător, pentru că nu înțelegeam ritmul, nu pricepeam mai nimic, eram și pe jumătate adormită, dar am învățat atunci un lucru care nu m-a mai părăsit, și anume să râd.(…)

Râdeam patru ore în fiecare zi, ieșeam extenuați de acolo nu neapărat pentru efortul pe care îl depuneam, ci pentru faptul că râdeam nonstop”, a povestit vedeta.

