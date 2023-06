De mai bine de o lună, în presă se zvonește că Dinu Maxer și Mădălina Chihaia ar avea o relație de iubire. Cântărețul a negat zvonurile, a spus că între ei este strict o relație profesională. Au spectacole împreună în România și, mai nou, merg și în străinătate.

Cei doi vor face parte dintr-un festival din Dubai în 2024. De aceea au călătorit recent în Emiratele Arabe Unite. „După cum bine știți, eu și Dinu colaborăm și pe zona salsa. Am vrut să ținem secret motivul pentru care am plecat în Dubai, dar având în vedere că ați descoperit acest lucru vă spunem o parte din motivul plecării noastre: o să devenim brand ambasadori ai unui Festival organizat în Dubai în 2024.

Magdalena Chihaia: „Dacă am ajuns acolo ne-am bucurat și de vizitarea unor muzee”

Mai multe detalii pe parcurs o să vă spunem, încă nu este momentul. Bineînțeles că dacă am ajuns acolo ne-am bucurat și de vizitarea unor muzee și am explorat și party-urile de acolo”, a declarat Magdalena Chihaia pentru Click.

După spusele dansatoarei, cei doi au îmbinat utilul cu plăcutul. Au stabilit detaliile pentru festival, dar s-au și plimbat prin Dubai. Dinu Maxer a postat pe Facebook și Instagram mai multe fotografii și clipuri video din escapada lor.

La fel a procedat și Magdalena Chihaia, s-a pozat în diverse locuri din Dubai, chiar și în deșert.

Cine e Magdalena Chihaia și care e, de fapt, relația ei cu Dinu Maxer

Acum o lună, paparazzi Spynews l-au surprins pe artist în compania Magdalenei Chihaia, care e cunoscută în lumea dansului, dar și în televiziune. Iată AICI imaginile cu cei doi pe litoralul românesc, foarte apropiați unul de altul.

Doar un pas a mai fost până când presa de scandal să îi cupleze pe cei doi. De fapt, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia nu formează încă un cuplu, după cum a recunoscut chiar dansatoarea într-un interviu pentru Click.

„Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală”, a spus ea.

Și a continuat: „Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă cred că persoana potrivită pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând. Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest, lucru având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când a lansat melodia «S-a furat mireasa». Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim.

Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. De o perioadă scurtă de timp, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună. Mai ales că noi avem proiecte împreună: cel cu mireasa, pe parte de MC la evenimente și multe altele, pe care le veți afla pe parcurs. După cum bine știți muzica latino se dansează în doi”.

În vârstă de 37 de ani, Magdalena Chihaia este dansatoare, coregrafă și profesoară de dans. Ea are mai multe proiecte, printre care și un contract cu Teatrul Elisabeta din București, unde performează în diverse spectacole.

