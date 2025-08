Vero Căliman, fosta fetiță Zurli, a fost înlocuită cu o tânără care îi seamănă foarte mult din punct de vedere fizic.

„Mirela Retegan: Sunt tanti prezentatoarea și dau microfonul celei mai vesele din Gașca Zurli.

Fetița Zurli: Salutare prieteni, eu sunt fetița Zurli și dau microfonul celui care face gălăgie de bucurie.”, au spus cele două, în videoclipul de pe TikTok.

Gașca Zurli e acum formată din diverse tipologii de oameni sau supereroi.

„- Cinghilinghi! Sunt Zdrăngănel și pasez microfonul celui care știe cele mai multe ghicitori din lume.

– Ding dong! Sunt Clopoțel și voi da microfonul prietenului meu cel mai bun din Gașcă.

– Bună, prieteni! Eu sunt Truli și dau acest microfon persoanei care e cea mai harnică din Gașca Zurli.

– Salutare, prieteni! Eu sunt Vrăjimăturica și o să-i dau microfonul celui care face cele mai bune clătite din Gașca Zurli.

– Bună, prieteni! Eu sunt Lulu și voi pasa microfonul celui care ne învață să spunem «mulțumesc»”.

– Sunt Mulțumesc și dau microfonul celei care își face frați de gașcă peste tot pe unde merge.

– Iar eu sunt Maya și împreună suntem Gașca Zurli!”, s-au prezentat restul membrilor din Gașca Zurli.

Anul trecut, Vero Căliman și-a dat demisia din „Gașca Zurli”, proiectul la care lucra alături de Mirele Retegan de peste 15 ani. În anunțul ei făcut pe Instagram, actrița a spus că o lasă în urmă pe Fetița Zurli pentru a o descoperi pe femeia Veronica.

Actrița a lansat proiectul „Teatrul la Sat” pentru a ajuta copiii de la sate să se bucure de experiența teatrului. „Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit. Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși.

@zurli.official Tanti Prezentatoarea a adunat toată Gașca Zurli pentru a face planurile următorului turneu național! Se anunță 20 de orașe, cu un nou spectacol marca Zurli! 🥳✨ Dar până atunci, să ne amintim câte ceva despre fiecare din gașcă, iar tu scrie-ne la comentarii în ce oraș ai vrea să venim! 💗 @Mirela Retegan @Maya Sorian ♬ sunet original – Zurli Official

Când am aflat că în comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copii nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul «Teatrul la Sat». Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce în ce mai mare”, a anunțat Vero Căliman pe pagina sa de Instagram, anul trecut.

