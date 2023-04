A slăbit 15 kilograme într-un an, după ce a avut o singură masă pe zi, lucru care nu este deloc sănătos. Din cauza stresului și a agitației din ultima perioadă, Deea Maxer a luat în greutate 5 kilograme și acum își dorește să își pregătească corpul pentru vară.

„Am slăbit 15 kilograme într-un an. Am mâncat doar o dată pe zi și am mers la remodelare corporală. În ultimul timp însă, m-am îngrășat cinci kilograme. Din păcate, nu am mai continuat ce făceam înainte. Până la vară, vreau să-mi fac timp de sală, să am un corp perfect de plajă, în costum de baie”, a declarat Deea Maxer pentru cancan.ro.

De când e o femeie singură, dansatoarea încearcă să își organizeze foarte bine programul, astfel încât să reușească să ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus. Deea Maxer are trei joburi și pare că se descurcă de minune cu toate.

„Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole”, a adăugat aceasta.

„Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță”

Deea Maxer are parte de un real ajutor după divorțul de Dinu. Mama artistei s-a mutat la ea și o ajută cu creșterea micuței, atunci când ea se află plecată prin țară cu afacerea sa cu cosmetice. Ea a rămas să locuiască în același bloc cu fostul soț.

„În acest moment mă aflu într-un turneu național de beauty, în mai multe orașe din țară. Am consultanță în mai multe orașe. Acum sunt în Târgu Jiu, mâine voi ajunge la Timișoara. Vizez mai multe orașe, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Brăila.

Mă întorc peste patru zile. Plec o dată pe lună. Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”.

„Andreas are proiecte muzicale, îi încurajez activitatea artistică”

Dinu Maxer își dorește pentru băiatul său o carieră în muzică și se ocupă să îi facă o trupă. Deea își susține copilul și speră să aibă o carieră strălucită.

„Andreas are proiecte muzicale, îi încurajez activitatea artistică. Dinu are planuri cu el, vrea să-i facă o trupă. Îmi plac foarte mult ideile pe care urmează să le pună în practică și îi susțin”.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit

Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat prin intermediul unei postări în mediul online că s-au despărțit. Cei doi, care au împreună un băiețel și o fetiță, au pus punct relației lor după 18 ani.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!”, au început dezvăluirea pe rețelele de socializare Deea și Dinu Maxer. Vedeta a ținut neapărat să îi mulțumească public lui Dinu Maxer pentru toți anii petrecuți împreună.

„Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu Maxer!”, a mai transmis cântăreața, după care s-a adresat fanilor.

„Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, e mesajul celor doi.

