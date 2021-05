Culiță Sterp a ajuns în România după descalificarea de la „Survivor”. De ce a plâns în aeroport

Culiță Sterp a petrecut cinci luni de zile în Republica Dominicană, la „Survivor România”. Dorul de iubita sa care va naște în curând un băiețel a fost așa de mare, încât concurentul a cerut să fie eliminat, să revină cât mai repede în țară.

Astăzi, puțin după ora 16.00, Culiță a ajuns în România. La aeroport a fost întâmpinat de Iancu, fratele lui, și de mama Geta.

„Primul meu gând a fost acasă și uite că Dumnezeu m-a ajutat. Am emoții. Lasă că pe Daniela o întâlnesc acasă. E ca și cum aș fi ieșit din închisoare.

Nu m-am cântărit, sunt curios cât am slăbit.

A fost experiența vieții mele, e o chestie pe care o faci o singură dată în viață. Am învățat că trebuie să apreciez mai mult familia și mâncarea. Mă gândeam că o să am emoții, dar nu mă așteptam să mă apuce plânsul.”, a spus fostul concurent care a izbucnit în lacrimi când și-a văzut mama.

Aceasta și-a strâns fiul în brațe și a făcut și câteva declarații.

„Zici că ai fost sechestrat. Nu îl mai recunosc. A slăbit mult. Mă bucur că a venit, dar mă bucuram și dacă mai stătea. Daca aș fi avut oportunitatea să vorbesc cu el, i-aș fi zis să rămână.

Copilul oricum se naște, iar el ar fi avut două trofee. În inima mea, eu am crezut 80% că poate fi câștigătorul acestui trofeu. L-a răpus dorul de Daniela, de noi. E mult 5 luni, dar cel mai tare a făcut multă foame.”, a spus ea.

Daniela, iubita lui Culiță, nu a fost prezentă la aeroport, ea fiind pe ultima sută de metri cu sarcina.

Culiță Sterp are probleme de sănătate după „Survivor România”

Fostul concurent a dezvăluit în mediul online cu ce se confruntă după competiție.

„După aproape jumătate de an de stat în junglă, luptându-mă cu inamicii nr. 1 (foamea și dorul de casă), chiar dacă am plecat cu o fisură de menisc la picior și un început de hernie de disc la spate, de pe trasee, și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele și că am învățat multe aici! Când ești departe de tehnologie, de familie, de civilizație, realizezi lucruri pe care acasă nu le vezi, pentru că ți se par normale!”, a scris el.

