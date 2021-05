Duminică, 30 mai, Culiță Sterp a publicat un mesaj pe paginile sale de socializare în care a anunțat ce probleme de ordin medical are după aproape șase luni petrecute în Republica Dominicană.

„După aproape jumătate de an de stat în junglă, luptându-mă cu inamicii nr. 1 (foamea și dorul de casă), chiar dacă am plecat cu o fisură de menisc la picior și un început de hernie de disc la spate, de pe trasee, și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele și că am învățat multe aici! Când ești departe de tehnologie, de familie, de civilizație, realizezi lucruri pe care acasă nu le vezi, pentru că ți se par normale!”, a scris el.

Fostul concurent le-a dat și un sfat celor care îl urmăresc în mediul online.

„Prețuiți tot ce aveți acasă! Familia, mâncarea, tot ce v-a dat Dumnezeu! Îmi cer scuze dacă am dezamăgit pe cineva cu plecarea mea, dar după cum v-am mai spus, pentru mine familia este cea mai importantă și abia după celelalte lucruri (banii, faima, cariera etc.)! Pe mine mă așteaptă premiul cel mare acasă! Astăzi e ultima mea zi aici, ne vedem acasă! Vă iubesc!”, a încheiat Culiță mesajul.

Motivul pentru care Culiță Sterp a fost descalificat

Culiță Sterp a refuzat să mai intre pe traseu, după unificarea celor două echipe la „Survivor România” 2021. Faimosul nu a mai dorit să mai continue lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană, pentru că vrea să fie alături de iubita lui, Daniela Iliescu, atunci când îl va aduce pe lume pe băiețelul lor.

Prezentatorul Daniel Pavel a dezvăluit motivul pentru care Culiță Sterp își dorește să ajungă cât mai repede în România. „Motivele sunt de înțeles. Prima dată în viață se naște băiatul lui și își dorește să facă parte din acest eveniment, însă suntem la «Survivor». Decizia noastră este aceea de a-l descalifica. Din acest moment, Culiță nu mai face parte din competiția «Survivor România»”, a anunțat acesta.

