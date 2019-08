De Andreea Romaniuc Archip,

Andreas Petrescu și-a pus amprenta pe textele de la “iUmor”, dar și pe cele de la “Scena Misterelor”, ambele emisiuni fiind difuzate la Antena 1, post de televiziune unde Augusta Lazarov este producătorul general al emisiunii “Te cunosc de undeva!”.

El a ajuns să aibă colaborări la aceeași televiziune unde lucrează partenera sa de viață după ce a intrat în vizorul unor oameni importanți din trust. „În toamnă e «iUmor» și dacă se face «Scena Misterelor», sper că voi fi tot eu scenaristul. Producătorul emisiunii «iUmor» a văzut un spectacol de teatru de-al meu, i-a plăcut foarte mult, a râs, după care Dan Negru a văzut vreo două spectacole, i-au plăcut, a râs și ei au vorbit și m-au adus. Așa s-a întâmplat. Soția mea nu voia să lucrez la Antena 1, să nu fim acolo amândoi, dar m-a adus altă echipă. Și așa am ajuns să colaborez cu Antena 1, dar separat de ea”, a povestit, pentru Libertatea, Andreas Petrescu.

Andreas Petrescu a avut însă și un proiect comun la Antena 1 cu soția lui, Augusta Lazarov. A fost ales în urma unui concurs la care a participat sub un nume fals, tocmai pentru a înlătura posibile discuții.

„Când ne-am cunoscut, ea era deja la Antenă și ar fi preferat să nu fiu și eu. Scriam atunci pentru alt post de televiziune. Mi-a spus că ar prefera să nu particip la pitch-urile de acolo. A fost un pitch pentru un sitcom, «Camera Cafe», eu am avut trei ore pe o plajă timp să scriu un episod, l-am scris și l-am trimis de pe o altă adresă de email, una nouă, semnând cu alt nume.

Ea a venit acasă și mi-a zis: «Ai trimis un episod!», eu am negat, ea a insistat: «Sigur nu ai trimis nici un episod? Ciudat, pentru că este exact stilul tău și este exact genul tău de poantă». «Nu, eu nu am trimis absolut nimic», am zis și mi-a răspuns: «OK, o să fie totuși ciudat când o să te chemăm la discuții și va trebui să vii, atunci te vom vedea. Ești sigur că nu l-ai scris tu?»”, ne-a povestit actorul despre “ancheta” conjugală derulată în urmă cu 4 ani.

Desemnat câștigător, Andreas Petrescu s-a prezentat, într-adevăr, la muncă, moment în care Augusta a fost pusă în fața faptului împlinit. Și nu s-a mai opus colaborării.

“Nu a mai avut ce face, până la urmă, nu ai cum să mă ții pe loc, trebuie să îmi fac treaba, eu sunt convins că o fac bine, pentru că oamenii râd. A fost singurul nostru proiect comun, în care ea era producător, iar eu, scenarist. Sper că vom face multe proiecte împreună, este excepțional de bună în ceea ce face.

Ne uităm la filme și vede de la un cadru la altul cum o persoană a avut o șuviță de păr după ureche, iar în cadrul celălalt nu a mai avut-o, eu nu pot să văd lucrurile astea, are o rapiditate fantastică, observă detaliile”, a mai spus, pentru Libertatea, Andreas Petrescu.

