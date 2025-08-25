Cum a apărut Anca Țurcașiu pe scena Festivalului Mamaia 2025. Iubitul i-a fost alături. „Împreună. Ce bine e!”

Pentru seara de 24 august, Anca Țurcașiu a ales o ținută spectaculoasă la Festivalul Mamaia 2025. Vedeta a strălucit într-o rochie de seară roșie, vaporoasă, cu volane, lungă până în pământ.

Artista a postat pe contul de socializare imagini cu colegul ei, Aurelian Temișan, dar și cu iubitul vedetei, Călin Șerban, care a susținut-o pe aceasta din culise. „Împreună. Ce bine e!”, a scris Anca În drepul imaginii cu bărbatul care o face zi de zi fercită.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează de mai bine de un an un cuplu. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, însă povestea lor de dragoste a început după ce actrița a divorțat de soțul ei. Într-un interviu acordat recent, artista a dezvăluit și cum se înțelege Călin cu fiul ei, dar și ce sentimente trăiește de când este bunică.

Anca Țurcașiu afirmă că iubitul și fiul ei se cunosc de foarte mult timp, dinainte ca ea și Călin Șerban să fie împreună. „Sunt o mamă tandră iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună.

Suntem foarte fericiți. Să fii bunică e ceva impresionant, n-am cuvinte să descriu dragostea. Nu am cuvinte să descriu dragostea și bucuria pe care o simțim.”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz. Anca Țurcașiu are 55 de ani și trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban. Chiar dacă se înțelege de minune, vedeta spune că nu va exista nicio nuntă.

