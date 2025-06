Duminică, 15 iunie, Mihaela Botezatu a fost văzută într-o ținută sobră în Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, la cavoul familiei Prigoană.

Mihaela Botezatu, la mormântul lui Silviu Prigoană

Ea a venit însoțită de soprana Andreea Ilie, o apropiată a familiei. Cele două au ajuns la cimitir în jurul prânzului, au parcat la intrarea principală și au mers pe jos până la mormântul aflat într-o zonă centrală, bine îngrijită.

Mihaela Botezatu nu a mers doar să aprindă o lumânare, ci și pentru a face curățenie la locul de veci al fostului partener. A adus cu ea lumânări și câteva obiecte de curățenie. A șters praful, a măturat în jurul cavoului și a aranjat obiectele funerare. Prietena ei, Andreea, a ajutat-o cu lucruri mai mărunte. Vezi AICI imaginile.

După ce a finalizat activitățile de întreținere, Mihaela a rămas în liniște lângă cavou aproximativ 30 de minute. A făcut și câteva fotografii – probabil pentru a păstra amintirea momentului sau pentru a le trimite celor care nu au putut fi prezenți. În final, după o scurtă conversație telefonică, Mihaela a părăsit cimitirul împreună cu prietena sa.

Mihaela Botezatu ar fi împlinit cinci ani de căsnicie cu Silviu Prigoană

Azi, 18 iunie, Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană ar fi împlinit șase ani de la cununia religioasă. Cu această ocazie, ea a postat un filmuleț pe Facebook, dar și un mesaj emoționant. „Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune!❤️ Dragii mei, vreau să vă mărturisesc că în ultima perioadă am primit o mulțime de mesaje în care am fost întrebată dacă sunt fericită… mi-am pus un semn de întrebare și am hotărât să vă scriu câteva rânduri despre mine.

Este foarte adevărat că sunt o persoană discretă și nu îmi place să fiu în centrul atenției sau mai ales să povestesc public despre viața mea personală. Acuma că am hotărât să va scriu aceste rânduri, vreau să vă spun că sunt o persoană foarte ocupată, sunt o mamă responsabilă, muncesc foarte mult, mă ocup în mare parte de copii și familia mea.

Am trei copii pentru care fac mari eforturi să le pot oferi tot ceea ce au nevoie, nu am timp să mă uit la televizor, nu citesc presă, nu bârfesc pe nimeni, nu urăsc pe nimeni, încerc să mă bucur de tot ce mi-a dat viața. Aceste fotografii au fost făcute în urmă cu 5 ani, într-un loc minunat departe de București, într-o zi de mare sărbătoare.

Mă simt o femeie împlinită, acasă mă așteaptă un bărbat minunat care mă respectă, îmi iubește copiii și are grijă de mine. Îl respect și îi doresc tot binele din lume pentru că merită. Suntem doi oameni maturi cu mari responsabilități, avem copii de crescut și încercam să ne bucurăm de tot ce avem. Vă doresc tuturor o viața frumoasă și plină de bucurii!”.