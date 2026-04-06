A fost găsită chiar de tatăl ei

Andreea Sîrbu, în vârstă de 31 de ani din Târgu Jiu, a fost găsită fără viață chiar de către tatăl ei, care a alertat imediat autoritățile, relatează As în Gorj și Gorj Online. Se pare că este vorba despre o sinucidere.

La fața locului au intervenit de urgență echipele de salvare și poliția, însă pentru tânără nu s-a mai putut face nimic. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea acestei tragedii.

O veste teribilă a zguduit luni, 6 aprilie, comunitatea medicală din Târgu Jiu. Andreea Georgiana Sîrbu, asistentă medicală în cadrul secției de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare în apartamentul său de pe strada Bicaz. Din primele informații, tânăra ar fi ales să se sinucidă, fiind găsită spânzurată.

O dramă personală

În spatele acestui gest extrem se ascunde o dramă personală. Andreea era divorțată și mama unei fetițe de doar 7 ani. Deși câștigase recent custodia minorei în instanță, liniștea ei a fost spulberată de un nou proces.

Apropiații victimei povestesc că, în ultima perioadă, asistenta era extrem de tensionată și măcinată de teamă, după ce fostul soț deschisese un nou proces pentru a obține custodia fetiței. Teama că ar putea fi despărțită de copilul ei pare să o fi împins pe tânără spre acest gest necugetat.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.



