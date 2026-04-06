Duminică, cu o săptămână înainte de alegerile generale din Ungaria, preşedintele sârb Aleksandar Vucici, un aliat al lui Viktor Orban, a anunţat dejucarea unui complot vizând detonarea gazoductului Balkan Stream cu „explozibili de o putere devastatoare”. Explozibilii ar fi fost găsiți în apropierea gazoductului, pe teritoriul Serbiei, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Ungaria.

Viktor Orban, al cărui partid, Fidesz, este dat învins de sondaje, a convocat imediat Consiliul Național de Apărare, iar ministrul său de Externe, Peter Szijjarto, a dat vina pe Ucraina, acuzând-o că urmărește să impună „un blocaj energetic total” asupra Ungariei. Peter Szijjarto, decorat cu Ordinul Prieteniei în Rusia, este cunoscut pentru faptul că îl informează pe omologul său rus Serghei Lavrov cu discuțiile din UE și acceptă să servească interesele regimului de la Moscova.

Kremlinul îl ajută pe Viktor Orban

Kremlinul, care a trimis agenți GRU și consilieri politici pentru a-l ajuta Orban să câștige alegerile, a rostogolit de asemenea teza „complotului ucrainean”.

„Situaţia este potenţial foarte periculoasă. Aceasta este o arteră energetică vitală, care funcţionează în prezent sub o presiune extremă. Şi înainte de acest incident, după cum ştim, regimul de la Kiev a fost direct implicat în astfel de acte de sabotaj împotriva infrastructurii energetice critice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a explica în mod concret acuzațiile.

„Este foarte probabil ca şi de data aceasta să se găsească semne ale implicării regimului de la Kiev”, a adăugat el.

Șeful spionajului militar sârb nu vede vreo „urmă ucraineană”

Însă Duro Jovanici, directorul Agenției pentru Securitate Militară (VBA), a declarat duminică seara că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” presupusul complot, care ar fi implicat „explozibili special ambalaţi, sigilaţi ermetic, cu capse de detonare”.

Potrivit acestuia, primele informații arată că „explozibilii au fost fabricaţi în SUA”, iar principalul suspect este un „imigrant cu pregătire militară”.

Scepticism în Ungaria față de așa-zisul „complot ucrainean”

Acuzațiile și insinuările lansate de Szijjarto și Peskov au fost întâmpinate cu scepticism în Ungaria şi contestate de liderul opoziției, Peter Magyar, care încearcă să-l înlăture pe Viktor Orban, aflat la putere din 2010.

Magyar a afirmat că Orban, care a făcut din securitatea energetică a Ungariei o piatră de temelie a campaniei sale, ar fi putut desfăşura o operaţiune sub steag fals cu „ajutorul unor actori sârbi şi ruşi, din cauza prăbuşirii sprijinului acordat partidului său, Fidesz”.

„Dacă Viktor Orban şi propaganda sa vor folosi această provocare în scopuri electorale, va fi o recunoaştere deschisă a faptului că aceasta este o operaţiune sub steag fals planificată în prealabil”, a afirmat Magyar.

Ucraina respinge acuzațiile lui Peter Szijjarto

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tihîi, a respins categoric încercările Guvernului Orban de a lega Ucraina de presupușii explozibili găsiți lângă gazoductul Balkan Stream.

„Ucraina nu are nicio legătură cu asta. Cel mai probabil este o operațiune rusească sub steag, ca parte a interferenței la scară largă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a declarat șeful diplomației ucrainene.

Cazul presupusului complot pregătit împotriva Balkan Stream este dezbătut intens pe rețelele de socializare. Unii internauți, critici cu Viktor Orban, suspectează că este o operațiune sub steag fals gândită de ruși după ce nu a funcționat ideea orchestrării unei presupuse tentative de asasinat asupra premierului ungar pentru a sensibiliza opinia publică de partea sa. Apărătorii lui Orban cred însă orbește în propaganda precum că Ungaria ar putea fi o potențială victimă.



