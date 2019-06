Cum a apăut Andreea Mantea la emisiunea pe care o prezintă. „Știu că poartă ghinion, mi-a purtat, nu mă interesează”

Îmbrăcată în rochie albă și cu un buchet de trandafiri albi în mână – așa a apărut Andreea Mantea în platoul emisiunii „Puterea Dragostei”.

„Am avut trei rochii pentru gala asta. Una neagră, una mov și asta. În cameră, întâmplarea a făcut să am trandafiri albi. Am văzut rochia asta și am zis „zici că-i de mireasă!”. Și am zis că vreau să iau rochia asta albă, să mă îmbrac în mireasă, să-mi fac un buchet, m-am mai îmbrăcat în mireasă de o sută de miliarde de ori, știu că poartă ghinion, mi-a purtat, nu mă interesează”, le-a spus vedeta concurenților de la emisiune.

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul românesc. Ea a moderat diverse emisiuni, la mai multe posturi de televiziune.

De-a lungul anilor, Andreea Mantea a avut mai multe relații amoroase, fiind la un pas de căsătorie cu solistul Ștefan Stan. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea.

