Sebastian Dobrincu, jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

Când era foarte mic, el a învățat singur programarea, astfel că acum, la 23 de ani, are mare succes în acest domeniu. Invitat în podcastul lui Radu Țibulcă de pe Youtube, tânărul a spus cum a câștigat primii bani.

„Când eram mic aveam alte dorințe, să mă fac fotbalist, bucătar, cântăreț…”

„Momente când să mă cred genial nu cred că am avut și sper să nu am, că ar însemna că am ajuns la un plafon deasupra capului și că nu mai văd rostul să evoluez. Știi când am avut un moment de genul? Știi, cred că singurul pe care l-am avut și pe care mi-l aduc aminte…

Uite, când mi-am câștigat primii bani. Nu credeam că ceea ce fac eu ca o joacă, ca o distracție poate fi monetizat. Că putea să producă bani, că puteam să îmi creez o carieră din treaba asta, adică eu am autoînvățat programare când eram foarte mic, pe la 6 sau 7 ani am început cu limbaje elementare de programare și de acolo am tot evoluat pe cont propriu.

Îmi căutam cărți, ghiduri, orice informații, tot ce prindeam pe mână. Nu am avut niciodată așteptarea să fac asta la nivel profesional. Când eram mic aveam alte dorințe, să mă fac fotbalist, bucătar, cântăreț…Nu am avut niciodată așteptarea sau măcar perspectiva că aș putea să fac bani din treaba asta. Prima dată când mi-am câștigat proprii bani, tocmai din niște abilități pe care mi le-am deprins singur și pe care am reușit să le acumulez pe cont propriu, a fost așa un moment, un declic…”, a declarat el pe Youtube.

Sebastian Dobrincu a câștigat prima oară 50 sau 60 de dolari. „Se întâmpla pe la 10 sau 11 ani. Am episodul în minte când am încasat banii ăia, nu aveam cont bancar unde să încasez. Nici nu mai știu din ce job, parcă le-am făcut un site și am încasat 50 sau 60 de dolari. Nu aveam cont unde să îi încasez.

Evident că m-am ținut de tata săptămâni la rând să îmi dea un cont bancar, să îmi dea ceva să încasez. Și am încasat într-un final, după toate demersurile astea și eram într-o zi în bucătărie cu ai mei pe care i-am văzut că șușotesc. Mama îl întreba pe tata dacă chiar am primit banii ăia, apoi au intrat la bănuieli, cine știe ce ilegalități fac eu de am primit banii.”, a mai adăugat tânărul.

Sebastian Dobrincu le-a călcat pe urme unor lideri proeminenți din industria tehnologiei, precum Elon Musk și Larry Page. El a intrat la Universitatea Stanford, unde urma să se specializeze în inginerie și inteligența artificială. Cu toate acestea, la fel ca Bill Gates sau Mark Zuckerberg, Dobrincu a decis să-și urmeze spiritul antreprenorial și să renunțe la facultate pentru a se concentra în întregime pe extinderea activităților sale.

