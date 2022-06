Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Valentina Pelinel a povestit cum se înțelege cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea. Omul de afaceri și actuala soție au împreună trei copii, un băiat și două fetițe. Fostul fotomodel a reușit să se integreze imediat în familia extinsă a soțului ei, astfel că toți au îndrăgit-o.

„A fost totul atât de natural și de firesc, încât nu am simțit vreo clipă vreo presiune. Nu am încercat să iau locul nimănui, nu am forțat relația cu niciunul dintre copiii lui Cristi, ci, pur și simplu, am dezvoltat cu fiecare o interacțiune naturală și de la sine. Dragostea de soție și cea de copii e diferită, se simte, se trăiește și se exprimă în moduri complementare, nu se pot compara”, a declarat Valentina Pelinel.

Cristi Borcea este un bărbat foarte ocupat cu afacerile sale, însă întotdeauna își face timp și pentru a sta cu copiii săi. Soțul Valentinei Pelinel își pune familia pe primul loc.

„Mai important pentru mine este cum se implică. Cristi este un om ocupat, businessurile îi ocupă mult timp și, cu toate acestea, își face timp zilnic pentru a petrece cu copiii, ceea ce pentru mine este cel mai important aspect”, a mai spus vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Relația cu Cristi m-a schimbat”

Valentina Pelinel a mărturisit că relația cu Cristi Borcea a schimbat-o și a devenit mult mai răbdătoare și tolerantă. Cât despre secretul căsniciei sale, vedeta consideră că este vorba despre acceptarea personalității celui de lângă ea.

„Fiecare relație are impact asupra noastră în moduri diferite. Asta dacă ești dispus să te observi și să înveți ceva nou despre tine tot timpul. Relația cu Cristi m-a schimbat la fel ca și relația cu copiii mei. Am devenit nu doar răbdătoare, cât mai perceptivă la nevoile celorlalți, la priorități, am căpătat mai multă toleranță și înțelegere față de diferențele dintre noi. Am învățat cumva să mă adaptez mai rapid și să iubesc omul Cristi așa cum este el, acceptându-i personalitatea în aspectele ei fundamentale, dar lucrând acolo unde este posibil, exact ceea ce fac și cu mine. Și ceea ce cred că reprezintă succesul unei relații sănătoase”, a mai spus Valentina Pelinel pentru sursa mai sus menționată.

