Sebastian Dobrincu, tânărul milionar cunoscut pentru relațiile sale cu femei celebre, a fost surprins într-o ipostază romantică alături de o prezență neașteptată: Jasmine Ianțu, fiica prezentatorului Virgil Ianțu. Cei doi s-au plimbat relaxați pe Calea Victoriei, la braț, zâmbind larg și părând complet absorbiți unul de celălalt, ca și cum nimic din jur nu mai conta, potrivit cancan.ro. Vezi AICI imaginile cu cei doi.

Deși nu a fost confirmată oficial o relație între cei doi, gesturile tandre și atitudinea lejeră lasă loc speculațiilor. Jasmine, o apariție discretă în showbiz, a fost dezinvoltă și naturală, demonstrând că nu are nicio problemă să se lase purtată de moment. La un moment dat, și-a scos sandalele cu toc și a pășit desculță pe asfalt, în mijlocul Capitalei. Sebastian Dobrincu, elegant și atent, i-a oferit imediat sprijinul său, comportându-se ca un adevărat gentleman.

Amândoi au fost îmbrăcați elegant, semn că probabil veneau de la un eveniment sau o cină în oraș. El – casual-elegant, în sacou bleumarin, cămașă albă și pantofi sport; ea – rafinată într-un outfit alb compus dintr-un corset cu detalii interesante și pantaloni eleganți, completat de o geantă neagră.

Sebastian Dobrincu s-a despărțit recent de Ioana Ignat și Otniela Sandu

După despărțirea de Ioana Ignat și o scurtă relație cu Otniela Sandu, Sebastian pare că nu a renunțat la ideea de a-și găsi partenera perfectă. Jasmine, tânără, frumoasă și plină de farmec, pare o alegere cel puțin interesantă. Deocamdată, natura relației lor rămâne un mister, dar chimia dintre ei este imposibil de ignorat.

Vor forma Sebastian Dobrincu și Jasmine Ianțu cel mai nou cuplu din showbizul românesc? Rămâne de văzut! Cert este că imaginile surprinse par desprinse dintr-un film romantic cu aer boem, iar noi vom urmări cu atenție fiecare pas al poveștii.