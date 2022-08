„Vă mărturisesc că nu aș vrea să intru foarte mult în detalii despre viața noastră privată și o să ofer și o justificare. Mi se pare mai importantă justificarea asta decât orice fel de detaliu v-aș putea da, pentru că e foarte greu să povestești ceva just despre intimitatea ta și lumea să înțeleagă exact ce vrei să spui. Nu pentru că nu aș avea un vocabular care să-mi permită să descriu o situație, dar chiar cred că situațiile de genul acesta nu pot fi descrise, pentru că trebuie să simți, să gândești ceea ce am simțit și am gândit ca să poți să înțelegi.

O să spun doar că Theo face un rol extraordinar, a fost mare parte meritul ei și meritul echipei că am format un context. A fost normal ca ea să își găsească un ajutor în mine, pentru că sunt regizor în serial și este treaba mea să ajut fiecare actor în parte, atât pe ea, cât și pe cei mult mai experimentați de la George Mihăiță la Șerban Pavlu. Regizorul, în general, dă direcția. În ceea ce privește relația noastră, prefer această discreție, pentru că e important să trăim noi, nu să trăim prin gura lumii sau prin articole de presă”, spus Anghel Damian, care e regizor la serialul „Clanul”, în care Lia Bugnar e scenarist, iar Theo Rose – actriță.

În același interviu, Anghel Damian a vorbit și despre relația pe care o are acum cu Lia Bugnar, fosta lui iubită, care îi este colegă de muncă. „Pentru niște oameni maturi, care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională exact în termenii în care ea a fost dezvoltată.

În general, în toate contextele de lucru există o separație foarte limpede între viața profesională și viața personală și atâta vreme cât noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă”, a mai spus iubitul lui Theo Rose.

