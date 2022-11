„Prima întâlnire cu Antena mi-o amintesc. Nu îmi aduc aminte bine foarte multe lucruri, dar asta chiar mi-o amintesc. Nu mai știu exact anul, dar eu și Teo eram la Tele 7 ABC, făceam matinal și am fost sunați de la Antena. Prima dată am crezut că e o glumă.

Ne-am dus la o primă întâlnire care nu s-a concretizat, a mai trecut o lună, poate chiar mai bine, și apoi am plecat de la Tele 7 ABC și am venit la Antena 1. Din septembrie 2004 până în zilele noastre și înainte de asta, am fost vreo 5 ani sau 6 ani. Am făcut matinal și apoi late night show. Apoi am plecat vreo trrei ani și m-am întors.”, a povestit Mircea Badea, conform spynews.ro.

În același interviu, prezentatorul a fost întrebat dacă face sau nu bâlbe la TV. A recunoscut că i s-a întâmplat de multe ori. „Am făcut miliarde de bâlbe. Unele sunt amendabile de CNA. Au fost atât de multe, nu am făcut decât emisiuni în direct, ore, pe zi. S-au întâmplat. Tot ce se putea întâmpla s-a întâmplat, de mai multe ori.”, a mai spus Mircea Badea.

„Unii oameni cu vieți mai nefericite și minți mai înguste au avut senzația că este mai mult decât o relație de prietenie”

Teo Trandafir și Mircea Badea au format cel mai bun cuplu de prezentatori acum ani de zile. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit cum a ajuns să lucreze cu Mircea Badea.

Recomandări Fostul sindicalist Liviu Luca, partenerul lui Vântu, eliberat din închisoare după 6 ani. A achitat „o sumă infimă” din prejudiciul de milioane de euro

„Eu am solicitat prezența lui Mircea Badea, pentru că el făcuse matinal și înainte, și am dorit pe cineva lângă mine care știa cu ce se „mănâncă, pentru că eu nu făcusem televiziune aproape deloc. A fost chimie din prima. Ne-am dat seama că marele secret al lucrului în tandem în televiziune este să îți iubești partenerul cu adevărat, cu bune și cu rele. Noi stăteam mult mai mult împreună decât separat.

Unii oameni cu vieți mai nefericite și minți mai înguste au avut senzația că este mai mult decât o relație de prietenie. Nici pomeneală, a fost o frăție, eu îl simt și acum ca pe fratele meu, omul care mă cunoștea foarte bine și mă proteja, îmi oferea ce aveam nevoie ca să pot performa la orele acelea. Ne-au unit respectul și încrederea de la început. Mircea Badea se arunca exact ca zburătorul la trapez, fără a ști în ce parte se îndreaptă, pentru că știa sigur că, în momentul în care se va desprinde, vor fi două mâini acolo care să îl prindă”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!.



