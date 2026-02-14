Cum arată acum Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”. Are 69 de ani și se relansează în muzică

Cunoscută publicului larg drept „Bonnie Tyler de România” datorită vocii sale răgușite și pline de forță, Maria Nagy demonstrează că intensitatea interpretării sale a rămas intactă, câștigând în schimb profunzimea pe care doar maturitatea o poate oferi.

Noua piesă este rezultatul unei colaborări de succes cu Keo, care semnează integral muzica, textul și producția. „Inima pe jar” aduce un sound contemporan, dar sensibil, care îmbracă perfect povestea despre pasiune și curajul de a iubi fără rezerve, indiferent de cifrele din buletin.

Videoclipul completează vizual această experiență, mizând pe o estetică rafinată. Departe de artificiile inutile, regia se concentrează pe emoția pură a artistei, transformând fiecare cadru într-o confesiune cinematografică intimă.

„A sosit momentul când cuvintele nu sunt de ajuns și sunt de prisos! Numele piesei reflectă tot ceea ce simt. În sfârșit, după zeci de ani, am din nou piesa mea! Doar a mea! Drumul a fost lung, dar nici pentru o secundă nu am încetat să visez! Se spune că în viață nimic nu e întâmplător, dar fără acești oameni minunați care m-au sprijinit, încurajat și m-au susținut, probabil entuziasmul meu se stingea.

Dar Radu Groza m-a luat sub aripa lui și mi-a zis: «Maria, acum este momentul tău!». Keo a pus pe flăcări «inima mea», Roton o ține la căldură și, bineînțeles, Mihai Lazăr, care a făcut ca melodia să fie și văzută, nu numai ascultată!

Și nu în ultimul rând, fanii mei dragi, care sunt alături de mine de zeci de ani, sunt sigură că vor «prelua» și vor avea grijă să nu se stingă flacăra inimii, alergând împreună cu mine spre succesul mult visat. Reverență tuturor, cu prețuire și respect!”, a scris Maria Nagy pe Facebook.

Relansarea artistei este susținută de cunoscutul manager Radu Groza, care are încredere deplină în potențialul acestui nou proiect:

Cariera Mariei Nagy este una impresionantă, debutând în perioada de glorie a Cenaclului Flacăra. Recent, artista a dovedit că își păstrează magnetismul pe scenă, deschizând concertele unor legende internaționale precum Chris Norman (la Sala Palatului) și Thomas Anders (la Oradea Arena).

