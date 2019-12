De Livia Lixandru,

Vedeta a împodobit bradul, cu o săptămână înainte de Crăciun, alături de cei trei copii a săi, în premieră micuțul Nicholas implicându-se în a agăța de crengi primul său glob.

„Am avut o după-amiază superbă. Ne-am adunat toți în jurul bradului și am început să îl împodobim fiecare cu globurile preferate. Anul acesta am ales ca temă culoarea roz și ornamentele în formă de dulciuri. Am așezat pe ramuri globuri în tot felul de forme: brioșe, acadele, conuri de înghețată, steluțe de zahăr. Avem cel mai dulce brad de până acum. Arată ca în povești.

Anul acesta a contribuit și Nicholas pentru prima dată la decorarea lui. A ales globul preferat, unul în formă de brad de zahăr, și l-a așezat pe crenguță.

A fost foarte fericit să ne vadă pe toți strânși în jurul bradului. L-am decorat atât de devreme pentru a avea timp să ne bucurăm de el, întrucât de Crăciun vom pleca la Sinaia, la păriții mei, acolo unde sărbătorim cu toată familia în fiecare an”, declară Ela Crăciun.

