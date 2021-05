Cum arată fiica lui Ingrid Vlasov. Noelle are 17 ani și s-a transformat total

„Fiica mea s-a născut manechin. O las să se fardeze în fiecare zi, am învățat-o de mică să fie cochetă. Nu mi se pare nociv. Nu e rău să înveți o fetiță să se aranjeze la o vârstă cât mai fragedă”, declara Ingrid Vlasov încă de pe vremea când fiica ei nu împlinise nici 14 ani.

Fiica lui Ingrid Vlasov a luat decizia de a deveni vegană. La acel moment, Noelle avea doar 13 ani. Ea a explicat pe canalul ei de YouTube cum de a ajuns să ia această hotărâre.

„Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.

Așadar, nu mai consum absolut nimic de origine animală. Înainte de a deveni vegană m-am consultat cu părinții, cu medicii și cu nutriționiștii și am înțeles că cel mai sănătos e să elimin produsele de origine animală treptat, ceea ce am făcut și eu.

Am renunțat întâi la carne, apoi la ouă și în sfârșit la lactate. Recunosc că nu a fost ușor și cel mai greu mi-a fost să renunț la toate prăjiturile mele preferate, dar am căutat și am găsit multe rețete vegane”, a povestit Noelle Vlasov pe YouTube.

