Cum arată grădina casei Andreei Bănică. Artista le-a arătat fanilor imagini din curtea frumos amenajată

În curtea casei vedetei se află un gazon verde, bine întreținut, cu arbori și flori, plantate pe lângă gard, care oferă un spațiu relaxant.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian, s-au mutat recent în această casă. Cei doi au decis să vândă casa în care au locuit ani de zile alături de copii și au achiziționat o nouă locuință, în amenajarea căreia artista s-a implicat intens.

„E ca o casă pentru noi, pentru că noi, între timp, după ce am luat terenul, ne-am vândut casa pe care o aveam acolo, prima noastră casă, o căsuță destul de mare, lângă părinții lui și am vândut-o pentru că nu mai avea rost să mai ținem banii blocați în ea când trebuia să băgăm în această clădire imensă. Și ne-am făcut la hotel acolo, la parter, am gândit un apartament și pentru noi, un apartament normal de 3 camere, dar în același timp am gândit și un apartament sus la ultimul etaj, unde vezi cea mai frumoasă priveliște.

Retras deasupra hotelului, am gândit un apartament care să ducă liftul direct în apartament, cu open space, cu geamurile alea imense ca în filme, de care ne-au apucat chiar anul acesta, pentru că n-am mai apucat să-l terminăm. Am terminat tot hotelul, dar nu apartamentul nostru de sus.

Și anul acesta s-a apucat Lucian frumușel, face naveta la Eforie să facă acest apartament, dar am avut un pact, hai să nu ne grăbim la acest apartament, să-l facem așa pe sufletul nostru, să nu ne grăbim deloc. Să alegem cele mai bune piese pentru apartamentul nostru în care se reflecte personalitatea noastră.

Că, de exemplu, acum casa în care locuim în București, am făcut-o pe repede înainte, pentru că o vândusem pe cealaltă și trebuia să ne mutăm și nu mai aveam unde. Rămâneam pe drumuri, pe străzi sau ne mutam prin cine știe ce apartamente de ale noastre, cu toate bagajele după noi și cu copii.

Și ne-am grăbit destul de mult. Dar la ăsta am spus că nu ne grăbim, că avem unde să stăm, slavă Domnului. Și hotelul așteaptă toți clienții să vină, toți oaspeții, într-un spațiu frumos amenajat, într-un confort”, a spus Andreea Bănică în urmă cu ceva timp, potrivit Click.

