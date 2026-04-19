10 ani de muncă, încheiați printr-un e-mail

Giovanni, un bărbat de 55 de ani din Pavarolo, a rămas fără loc de muncă după ce a muncit timp de 10 ani ca tehnician IT pentru Autoritatea Sanitară Locală (ASL) din Torino.

I s-a modificat contractul și a fost concediat în perioada de probă.

Conform publicației La Stampa, povestea lui a fost făcută publică de sindicatul Nidil Cgil, care a preluat cazul și care încearcă să facă dreptate pentru italian.

Schimbarea contractului și demisia forțată

„Am început să muncesc la ASL, la sfârșitul lui 2015. Am lucrat mereu ca tehnician IT la Giovanni Bosco, în baza unui contract pe perioadă nedeterminat.

Contractul firmei pentru care lucram expirase de ceva vreme și, odată cu finalizarea noii licitații, la începutul anului, a trebuit să ne dăm demisia de la vechea societate și să fim reangajați printr-o agenție de muncă, care ne-a pus la dispoziția firmei câștigătoare”, povestește Giovanni.

Jurnaliștii La Stampa precizează că respectivul contract valorează 30 de milioane de euro și vizează servicii IT pentru mai multe instituții, inclusiv Autoritatea Sanitară Locală din Torino. Este valabil până în 2030 și a fost câștigat în iunie 2025 de un consorțiu format din trei companii.

„În faza inițială”, continuă Giovanni, „mulți colegi au plecat. Am decis să rămân pentru că am crezut că ASL monitoriza situația, atât în ​​ceea ce privește angajații, cât și salariile. De asemenea, a-ți pierde locul de muncă la 55 de ani nu este tocmai ideal”.

În plus, contractul prevedea o clauză socială care garanta „stabilitatea ocupațională a personalului implicat”, prin preluarea angajaților existenți. Totuși, o formulare ulterioară a schimbat situația: integrarea urma să fie realizată „în funcție de organizarea proprie și de necesitățile tehnico-organizatorice”.

Perioada de probă și spitalizarea

„Am fost angajați oficial la 1 februarie și ni s-a spus că trebuie să trecem printr-o perioadă de probă, în cazul meu de aproximativ 15 zile. Pe 4 februarie am fost internat la Spitalul Molinette pentru o intervenție despre care vorbisem încă din timpul interviului”, povestește italianul.

După două luni de spitalizare, la începutul lunii aprilie Giovanni s-a întors la muncă și a lucrat câteva zile.

Ulterior, a primit notificarea concedierii, printr-un e-mail de 50 de cuvinte care începea așa: „Vă informăm că nu ați trecut perioada de probă prevăzută în contract”.

„Pe 14 aprilie m-au sunat și mi-au spus să nu mai vin la muncă. Nu ajunsesem nici la jumătatea perioadei de probă. Am cerut explicații pentru acest tratament după 10 ani de muncă, dar nu am primit niciun răspuns”, spune bărbatul de 55 de ani.

„În toți acești ani nu au existat plângeri, nu am primit niciodată avertismente sau sancțiuni. În plus, în zona noastră nu există un sistem de evaluare, ceea ce ar fi util, pentru că aș avea o confirmare a modului în care am lucrat în acești 10 ani”, continuă tehnicianul IT.

Fără indemnizație de șomaj

Situația este agravată și de faptul că Giovanni nu poate beneficia nici de indemnizația de șomaj.

Conform legislației adoptate în Italia anul trecut, după o demisie sunt necesare cel puțin 13 săptămâni de contribuții în noul loc de muncă pentru a avea dreptul la această indemnizație.

Sindicatele cer explicații

Sindicatul Nidil Cgil a cerut o întâlnire urgentă cu ASL Torino, compania contractantă și firma Emea.

„Cerem în primul rând reintegrarea lucrătorului și clarificarea motivelor concedierii. Solicităm un pas înapoi”, a declarat Luigi Romeo, reprezentant sindical.

Situația lui Giovanni nu este singulară, zeci de alți angajați aflându-se în condiții contractuale similare.

„Voi încerca să aflu motivele concedierii, nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei, pentru că aproape toți sunt angajați în aceleași condiții”, a mai spus Giovanni.

În ultimele luni, sindicaliștii din Italia au cerut explicații și au reclamat abuzuri în mai multe cazuri de concediere. Cel mai recent este al unei casiere, care a fost dată afară după ce ar fi taxat din greșeală două produse de 2,5 euro pe bonurile unor clienți.

Sindicatele au reacționat dur, acuzând compania că ar crea un climat de muncă ostil.

