Maria Avram, una dintre cele mai vizibile concurente de la Insula iubirii 2025, a atras atenția fanilor atât prin personalitatea sa puternică, cât și prin aparițiile sale mereu impecabile. Însă imaginile din trecut, apărute pe rețelele sociale, au stârnit valuri de comentarii: brunetă, cu un stil diferit față de cel actual, Maria părea aproape o altă persoană.

Mulți internauți au speculat că schimbările vizibile ar fi fost cauzate de intervenții estetice. Concurenta a ținut să clarifice situația, răspunzând direct acuzațiilor: „Culoarea ochilor este schimbătoare! Din albastru în verde, dar este naturală nu port lentile sau nimic altceva. Oamenilor! Nu sunt aici să fiu pe placul tuturor! În ceea ce privește operațiile estetice nu am nici măcar una. Singurul lucru pe care eu l-am schimbat în ani sunt buzele mai exact buza superioară! Va luați de culoarea ochilor de corp, dar mă știți voi mai bine?! Omul se schimbă în ani, nu mai am 15, 20 am 33! Voi nu v-ați schimbat în ani sau rămâneți la fel?!”

Maria susține că restul transformării sale este rezultatul evoluției personale și al trecerii timpului, arătând cum maturitatea și grija pentru sine pot crea o schimbare spectaculoasă în aspectul unei persoane.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a suferit un preinfarct

Pe lângă această dezvăluire, Maria a vorbit și despre un moment dificil din viața sa. Într-un live pe TikTok, concurenta a povestit că, în urmă cu ceva timp, a trecut printr-un episod medical grav – un preinfarct. Incidentul s-a produs în timp ce se afla la serviciu.

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat o țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare.

Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria.

Maria și Marius Avram formează singurul cuplu căsătorit din acest sezon de la Insula Iubirii, iar relația lor a mai fost pusă la încercare în trecut, după un episod de infidelitate din partea lui Marius. Cu toate provocările, cei doi continuă să atragă atenția publicului, iar fanii le urmăresc cu interes parcursul în cadrul celui mai dur test al tentației.