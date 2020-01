De Daria Maria Diaconu,

Russell Crowe este prorpietarul unei reședințe în zona New South Wales, din Australia, unde incendiile au făcut prăpăd.

După ce în weekend a plouat, zona pare să își fi revenit, după cum se observă din imaginile postate de star pe contul său de Twitter.

Russell Crowe a postat două imagini comparative în care se observă cum arăta proprietatea sa în urmă cu 10 săptămâni și cum arată acum, după doar câteva zile de ploaie, precizează actualidad.rt.com.

My place 10 weeks ago after the fire had gone through, and this morning after a big weekend of rain. pic.twitter.com/oOWz0gG5hp