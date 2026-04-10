Jerez de la Frontera, alternativa liniștită la aglomerația din marile orașe spaniole

În ultimii ani, turismul excesiv a devenit o problemă serioasă în destinații populare precum Barcelona sau insulele Canare, unde localnicii au început să reacționeze împotriva supraaglomerării. Protestele, taxele turistice și alte măsuri implementate pentru a limita numărul de vizitatori confirmă că aceste destinații se confruntă cu presiuni semnificative. În schimb, locuri precum Jerez de la Frontera oferă o alternativă pentru cei care vor să se bucure de farmecul Spaniei fără a se simți sufocați de fluxul masiv de turiști.

„Floarea sa de portocal miroase la fel de dulce, flamenco-ul său este la fel de aprins, iar în inima sa, Jerez este la fel de istoric ca oricare dintre marile orașe – dar fără prețurile turistice”, explică Guy Hobbs, cercetător principal la Which?. Orașul, situat în apropierea Seviliei, combină farmecul tradițional cu o atmosferă relaxată, atrăgând în special pe cei care doresc să descopere cultura spaniolă autentică.

Jerez de la Frontera, capitala sherry-ului și a atmosferei autentice spaniole

Pe lângă patrimoniul său istoric, Jerez este și inima scenei spaniole de sherry, un detaliu care adaugă un plus de savoare oricărei vizite. „Chiar dacă nu ești fan al sherry-ului, nu ești niciodată departe de mâncare fabuloasă, în special în tabacos-urile orașului – baruri rustice, înguste, unde vinul curge direct din butoi, iar muzica spontană poate erupe oricând” , a adăugat Hobbs.

Conform site-ului de călătorii Mapping Spain, Jerez de la Frontera este unul dintre cele mai subestimate orașe din Spania, în ciuda bogăției sale culturale și a peisajelor pitorești. Cu străzi pavate, biserici istorice și piețe animate, acest oraș oferă o experiență autentică, departe de clișeele turistice. Dacă doriți să vă bucurați de o escapadă relaxantă, Jerez ar putea fi destinația perfectă pentru vacanța din acest an.

