Obiceiuri care îți pot strica părul în timp ce dormi

Majoritatea oamenilor acordă o mai mica sau mai mare atenție rutinei de îngrijire a părului din timpul zilei, fie că vorbim despre simpla spălare, fie că vorbim și despre coafare, protecție termică și alte tratamente.

Totuși, foarte puțini oameni țin cont de nevoile părului în timpul somnului. În mod mai degrabă neașteptat, cele 6-8 ore petrecute în fiecare noapte pot avea un impact asupra sănătății părului.

În timpul somnului, părul este supus frecării, tensiunii și unor condiții de mediu care, în timp, pot duce la deteriorare. Există mai multe obiceiuri aparent inofensive care, repetate zilnic, pot afecta structura firului de păr și chiar scalpul. Iată câteva dintre cele mai frecvente greșeli care pot strica părul în timp ce dormim.

Dormitul cu părul ud

Un prim obicei care poate strica părul în timp ce dormi este culcatul cu părul ud. Deși pare convenabil, mai ales după un duș târziu, când ești deja prea obosită să mai usuci părul, acest lucru poate avea efecte negative semnificative.

Firul de păr este mult mai fragil atunci când este ud, deoarece cuticula este deschisă. În această stare, părul devine mai sensibil la rupere și deteriorare mecanică. Frecarea de pernă în timpul somnului accentuează aceste efecte, ducând la vârfuri despicate și subțierea firului.

În plus, umezeala prelungită la nivelul scalpului poate favoriza dezvoltarea bacteriilor sau a fungilor, ceea ce poate duce la iritații sau mătreață.

Dormitul cu părul coafat și nespălat

Folosirea produselor de styling poate reprezenta, de asemenea, o problemă. Fixativele, gelurile sau spumele pot încărca firul de păr și pot bloca porii scalpului dacă nu sunt îndepărtate.

În timpul somnului, aceste produse pot transfera reziduuri pe pernă și înapoi pe scalp, creând un mediu neprielnic pentru sănătatea acestuia. Pe termen lung, pot contribui la iritații, mătreață sau chiar căderea părului.

Dormitul cu părul prins foarte strâns

Dormitul cu părul prins foarte strâns poate afecta sănătatea firului de păr (Foto Shutterstock)

Dormitul cu părul prins foarte strâns reprezintă o altă greșeală des întâlnită. Cozile de cal, cocurile sau împletiturile strânse pot părea soluții bune pentru a preveni încurcarea, însă ele exercită o tensiune constantă asupra rădăcinilor.

În timp, acest lucru poate duce la ceea ce specialiștii numesc alopecie de tracțiune, o formă de cădere a părului cauzată de stres mecanic repetat.

De asemenea, elasticele cu piese metalice sau cele foarte rigide pot agresa firul de păr și pot provoca ruperea acestuia în punctele de presiune.

În timpul somnului, mișcările involuntare accentuează acest efect, crescând riscul de deteriorare. Este preferabilă utilizarea elasticelor moi, din materiale textile, care nu exercită presiune excesivă.

Lipsa perierii părului înainte de somn

Un alt obicei dăunător este faptul că nu perii părul înainte de culcare. Deși nu este recomandată perierea excesivă, o pieptănare mai blândă înainte de somn ajută la distribuirea uniformă a uleiurilor naturale produse de scalp pe lungimea firului de păr.

În absența acestui pas, părul se poate încurca mai ușor peste noapte, iar nodurile formate devin dificil de descurcat dimineața fără a provoca rupere.

Fețele de pernă din bumbac

Un al doilea obicei frecvent este utilizarea fețelor de pernă din bumbac. Deși bumbacul este un material natural și confortabil, el creează o frecare mai mare comparativ cu materiale precum satinul sau mătasea.

Această frecare contribuie la încurcarea părului, la electrizare și la ruperea firelor. În timp, poate duce la un aspect tern și lipsit de vitalitate.

De asemenea, bumbacul absoarbe umezeala naturală și uleiurile benefice ale părului, ceea ce poate duce la uscarea excesivă a acestuia, arată site-ul thehealthy.com.

Lipsa protecției părului

Un alt factor adesea ignorat este lipsa protecției părului pe timpul nopții. Persoanele cu păr foarte lung, creț sau predispus la uscăciune ar beneficia de folosirea unei bonete sau a unui batic din satin sau mătase. Fără această protecție, părul este expus frecării constante și deshidratării.

În special părul creț, care este în mod natural mai uscat, poate deveni fragil și predispus la rupere dacă nu este protejat corespunzător în timpul somnului.

Temperatura și umiditatea aerului

Temperatura și mediul din dormitor joacă și ele un rol important. Aerul foarte uscat, cauzat de încălzirea excesivă sau de aerul condiționat, poate afecta hidratarea părului și a scalpului.

Un mediu prea uscat contribuie la deshidratarea firului de păr, făcându-l mai fragil și predispus la rupere. Aplicarea unor uleiuri ușoare sau a unor tratamente hidratante poate ajuta la menținerea elasticității și la prevenirea uscării. Ignorarea acestui aspect duce, în timp, la un păr lipsit de vitalitate.

În plus, transpirația excesivă în timpul nopții poate afecta scalpul, mai ales dacă nu este curățat corespunzător.

Alte obiceiuri care afectează sănătatea și aspectul părului

Dincolo de obiceiurile din timpul nopții, sănătatea părului este influențată, chiar într-o măsură mult mai mare, de gesturile cotidiene pe care le repetăm aproape mecanic. De multe ori, nu produsele în sine sunt problema, ci modul în care le folosim sau rutina generală de îngrijire, care, pe termen lung, poate deveni agresivă pentru firul de păr și pentru scalp.

Frecvența spălării părului

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este spălarea prea frecventă a părului. Există o percepție răspândită conform căreia părul trebuie spălat zilnic pentru a arăta curat și îngrijit, însă această practică poate duce la dezechilibrarea scalpului.

Spălarea excesivă îndepărtează uleiurile naturale produse de glandele sebacee, esențiale pentru protecția și hidratarea firului de păr. În lipsa acestora, părul devine uscat, fragil și predispus la rupere.

Soluția constă în adaptarea frecvenței spălării la tipul de păr. De exemplu, părul gras poate necesita spălări mai dese decât cel uscat, dar, în general, 2-3 spălări pe săptămână sunt suficiente pentru majoritatea oamenilor.

La polul opus, există și situații în care părul este spălat prea rar. Acumularea de sebum, praf, celule moarte și reziduuri de produse poate duce la blocarea foliculilor și la apariția iritațiilor sau a mătreții. Un scalp necurățat corespunzător nu mai poate susține o creștere sănătoasă a părului. Așadar, echilibrul este esențial.

Apa foarte fierbinte

O altă greșeală frecventă este utilizarea apei foarte fierbinți la spălare. Apa fierbinte deschide excesiv cuticula firului de păr, ceea ce duce la pierderea hidratării și la un aspect tern, lipsit de strălucire.

În plus, poate irita scalpul și stimula secreția de sebum. Este recomandat ca spălarea să se facă cu apă călduță, iar la final să se clătească părul cu apă ceva mai rece, pentru a ajuta la închiderea cuticulei și la menținerea luciului natural.

Folosirea excesivă a instrumentelor de coafat

Folosirea excesivă a instrumentelor de coafat cu temperaturi ridicate, precum placa, ondulatorul sau uscătorul de păr, reprezintă un alt factor major de deteriorare. Căldura intensă degradează structura proteică a firului de păr, ducând la uscăciune, despicarea vârfurilor și pierderea elasticității.

Deși aceste instrumente sunt utile pentru obținerea unui anumit stil, utilizarea lor zilnică, fără protecție termică, poate avea efecte negative.

Perierea incorectă a părului

Perierea incorectă a părului este o altă greșeală aparent banală, dar cu efecte semnificative. Mulți oameni își periază părul agresiv, de la rădăcină spre vârfuri, mai ales atunci când este încurcat.

Acest obicei poate duce la ruperea firelor și la deteriorarea cuticulei. Metoda corectă presupune descurcarea treptată, începând de la vârfuri și urcând ușor spre rădăcină. De asemenea, alegerea unei perii potrivite tipului de păr este esențială.

Produsele de îngrijire neadecvate, vopseaua și decolorantul

Un alt aspect important este utilizarea necorespunzătoare a produselor de îngrijire. Aplicarea balsamului sau a măștilor direct pe scalp poate încărca rădăcina și poate duce la îngrășarea rapidă a părului. Aceste produse sunt concepute pentru lungimi și vârfuri, unde firul are nevoie de hidratare suplimentară. În același timp, folosirea unei cantități prea mari de produs nu aduce beneficii suplimentare, ci dimpotrivă, poate sufoca firul de păr.

Vopsirea frecventă sau decolorarea agresivă reprezintă una dintre cele mai dăunătoare practici pentru sănătatea părului.

Procesele chimice implicate în schimbarea culorii afectează structura internă a firului, slăbindu-l și făcându-l mai vulnerabil. În special decolorarea repetată poate duce la deteriorări severe, uneori ireversibile. Pentru a reduce riscurile, este recomandată apelarea la produse de calitate, respectarea intervalelor dintre vopsiri și utilizarea tratamentelor de reconstrucție.

Sursă foto – Shutterstock.com

