Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 11 – 17 aprilie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Berbec. Nerăbdare față de micile inadvertențe ale prietenilor, evenimente contramandate, amânate sau modificate în forma în care au fost gândite inițial. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Taur. Tensiuni în mediul profesional; stres provocat de activitățile publice, oficiale, în legătură cu publicul, care îi vor obliga pe nativi să se controleze și să se pregătească pentru a le face față în chip onorabil. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Gemeni. Conflicte interioare la nivelul crezurilor, convingerilor și atașamentelor pe care nativii nu le mai pot cultiva cu același rost sau cu aceeași motivație și beneficiu în planul conștiinței sau al exercitării unor funcții și responsabilități. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Rac. Chestiuni financiare nerezolvate încă le-ar putea mobiliza din nou resursele de energie și voință ale nativilor care ar putea fi obligați să intervină pentru a gestiona o chestiune bănească sau patrimonială. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Leu. Fără a fi vorba de o mare rezolvare materială, nativii pot beneficia de un dar, de o atenție, de un gest de amabilitate, de generozitate sau de recunoștință. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Fecioară. Nativilor le va fi greu să fie toleranți la locul de muncă; ostilitate față de unele pretenții sau ordine; comentarii critice, discuții în contradictoriu pe o temă profesională motivate poate și de o indispoziție organică trecătoare. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Balanță. Se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Scorpion. Motive de nemulțumire sau blocaje care nu le permit nativilor să rezolve o chestiune de familie sau una patrimonială (locativă, imobiliară) ori de locație (în țară sau în străinătate). Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Săgetător. Comunicare dezordonată, neconvingătoare, cu pierdere mare de timp și informații utile ratate, întârziate, trunchiate pe care nativii nu trebuie să se bazeze, ci, dimpotrivă, să le verifice atent. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Capricorn. Posibile avarii în gospodărie. 17 aprilie va fi o zi specială, pentru că nativii vor trebui să reziste, în plus, și influenței Lunii Noi în Berbec pe direcțiile adineauri amintite. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Vărsător. Luna va tranzita casa I a personalității Vărsătorilor și le va insufla o stare de libertate interioară; nativii vor avea inspirație, originalitate în multe dintre activitățile lor cotidiene sau profesionale și vor fi mulțumiți de creativitatea lor. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 aprilie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 aprilie 2026

Zodia Pești. Mercur va intra în zodia Berbecului și va susține discuțiile pe teme bănești sau referitoare la o rezolvare financiară pe termen scurt sau pe termen lung. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 aprilie 2026.

