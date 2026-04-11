Câmpurile petroliere din România nu erau doar o resursă economică vitală, ci și o țintă constantă a serviciilor de informații occidentale. Rapoarte declasificate ale CIA arată că industria petrolieră românească era monitorizată atent, în cel mai mic detaliu, de la producția zilnică din rafinării până la starea conductelor și destinația exporturilor.

De ce era interesat intelligence-ul american

Pentru spionii CIA, adevărata miză nu era doar capacitatea de producție a României, ci mai ales direcția în care curgea petrolul. Rapoartele din anii 50 subliniază constant că aproximativ două treimi din producția de țiței și produse rafinate din România era direcționată către Uniunea Sovietică și statele satelit din Europa de Est.

În logica Războiului Rece, aceste fluxuri transformau România într-un furnizor energetic critic pentru întregul bloc sovietic. Monitorizarea conductelor, a transporturilor pe Dunăre și a livrărilor către puncte precum Reni sau Constanța oferea Washingtonului o imagine strategică asupra capacității industriale și militare a URSS.

După cel de-al Doilea Război Mondial, direcționarea unei părți masive din petrolul românesc către Uniunea Sovietică nu a fost rezultatul unei decizii economice libere, ci consecința directă a Tratatului de pace de la Paris (februarie 1947).

2/3 din producția de petrol a României, exportată forțat în URSS

Ca urmare a deciziilor de la Paris, România a fost obligată să plătească despăgubiri de război semnificative către URSS, peste 300 de milioane de dolari, o sumă extrem de mare pentru economia epocii. Raportat la valoarea actuală a dolarului și la puterea de cumpărare, această obligație este echivalentă cu peste 5 miliarde de dolari în prezent.

Această datorie de război trebuia achitată într-un interval scurt, de aproximativ 8 ani, ceea ce a exercitat o presiune uriașă asupra economiei românești postbelice. În lipsa unor resurse financiare sau industriale suficiente, plata s-a realizat în mare parte prin livrări de bunuri strategice, în special petrol.

În practică, acest mecanism a transformat exporturile de țiței într-un flux obligatoriu, în care o parte importantă a producției — aproximativ două treimi, conform estimărilor din rapoartele de intelligence declasificate recent— era direcționată către URSS și ulterior redistribuită către statele satelit din Europa de Est.

Pe lângă obligațiile formale de despăgubire, controlul sovietic asupra infrastructurii energetice și implicarea în structuri economice mixte de tip SovRom au consolidat această dependență, reducând capacitatea României de a redirecționa exporturile către piețe alternative.

Ce erau Sovromurile

Sovromurile (societăți mixte româno-sovietice) au fost înființate începând cu anul 1945 și au funcționat până în anul 1956, reprezentând principala metodă prin care Uniunea Sovietică a exploatat resursele economice ale României după cel de-al Doilea Război Mondial.

Aceste companii acopereau sectoare strategice precum industria de petrol (ex. Sovrompetrol), transport, minerit și industrie grea. Deși erau prezentate ca „parteneriate”, în realitate profitul și producția erau direcționate în mare parte către URSS, iar deciziile importante erau influențate de partea sovietică.

Pur și simplu au servit ca mecanism prin care URSS își recupera rapid costurile de război impuse României prin Tratatul de pace de la Paris.

În concluzie, interesul CIA pentru industria petrolieră românească nu trebuie înțeles în logica unei competiții economice directe. România nu era percepută ca un rival pe piața globală a petrolului, ci ca un furnizor de sprijin energetic pentru URSS, principalul adversar geopolitic al Statelor Unite în perioada Războiului Rece.

Declinul industriei de petrol din România, în rapoartele CIA

Începând din anii ‘50, spionii care activau în România transmiteau constant către Central Intelligence Agency (CIA) rapoarte extrem de detaliate, unele întinse pe zeci de pagini care conțineau inclusiv hărți sau/și fotografii cu zonele strategice ale industriei de petrol din România. Spionii erau interesați în special de noile zăcămintele de petrol, de rețelele de transport ale produselor petroliere și de capacitatea lanțului de rafinării aflate în activitate în epocă. Erau raportate inclusiv scandalurile interne și acuzațiile de sabotaj industrial ale căror victime picau în general ingineri incomozi din garda veche, eliminați astfel din sistem de partea sovietică.

O analiză a documentelor declasificate CIA dezvăluie o industrie vitală aflată în pragul colapsului, măcinată de echipamente învechite, sabotaj și controlul strict al Moscovei.

La Ploiești, unde erau concentrate 9 dintre cele 17 rafinării din România anilor ‘50, propaganda oficială de stat promova succesul naționalizării, dar realitatea din teren, captată de rapoartele serviciilor de informații americane, reda un tablou mult mai sumbru. Industria petrolieră românească, odinioară mândria economiei naționale, se confrunta în 1951 cu o scădere drastică a producției și o dependență totală de interesele sovietice.

Cât țiței putea rafina România zilnic în anii ‘50

Conform datelor raportului, producția anuală pentru anul 1947 era estimată la 3,5 milioane de tone, însă cifrele au scăzut radical ulterior din cauza uzurii avansate a echipamentelor. Un exemplu grăitor este rafinăria Orion din Ploiești (construită în jurul anului 1910 cu capital britanic), a cărei capacitate zilnică s-a prăbușit după naționalizare de la 2.800 de tone în 1947 la 1.650 de tone în 1951.

„Doar 25 până la 35% din întreaga producție a industriei era utilizată în scopuri interne. Cifra estimată de 3,5 milioane de tone ca producție anuală compozită pentru 1947 a scăzut radical de atunci din cauza învechirii echipamentelor. De exemplu, o singură rafinărie de la Ploiești (Rafinăria Orion a Companiei Unirea) avea o capacitate de 2.800 de tone zilnic în 1947 această cifră a scăzut acum la 1.650 de tone zilnic. Capacitatea maximă de procesare a rafinăriilor este de 10.000 de tone de țiței zilnic, dar această cifră este optimă și nu a fost obținută de câțiva ani”, se arată într-un raport, remis CIA în 1951, despre industria de petrol din România.

Pierderi masive puse pe seama falselor sabotaje

Instalațiile de rafinare și transport, multe având o vechime de 20-30 de ani, au cauzat pierderi masive. Numai la cea mai mare rafinărie din Ploiești, starea precară a conductelor a dus la pierderea a aproximativ 1.800 de tone de petrol în cursul anului 1950.

„Nu se construiesc rafinării noi și nici nu este posibil în circumstanțele actuale să se planifice sau să se ia în considerare construcții noi. Se depun eforturi constante pentru repararea instalațiilor existente. Instalațiile au o vechime de 20 până la 30 de ani. (…) Aproximativ 1.800 de tone s-au pierdut la cea mai mare rafinărie din Ploiești din cauza stării precare a conductelor”.

În 1949, conducta Ploiești – Constanța s-a defectat cu pierderi mari. A fost declarat sabotaj, iar directorul tehnic, inginerul Heimann, a fost închis timp de șase luni în urma unui proces public. Asistentul său, Wiwowsky, a fost condamnat la cinci ani de închisoare deși nu a fost implicat sabotaj. Conducta s-a deteriorat prin «transpirație», deoarece fusese utilizat material rusesc inferior și era nesusținut în locurile critice ale conductei.

Noi proiecte de foraj sunt întreprinse constant cu aparate de foraj învechite. Nu a existat nicio oportunitate de a importa cele mai moderne echipamente de foraj.

Ce salarii aveau muncitorii din rafinării

Securitatea rafinăriilor din zona Ploiești era asigurată de agenți în haine civile, toți membri de partid, în timp ce orașul era ticsit de trupe: aproximativ 15.000 de militari, inclusiv unități rusești încartiruite în cazărmi românești.

Rapoartele CIA relevă faptul că viața muncitorilor din industria de petrol românească era extrem de dificilă. Românii erau prost plătiți, cu salarii de mizerie, în ciuda faptului că lucrau în condiții extreme. Un muncitor la rafinărie câștiga între 3.000 și 4.500 lei pe lună (aproximativ 500 de euro astăzi), în timp ce personalul din foraj ajungea la 12.000-15.000 lei.

Conform documentului desecretizat, în 1951, producția lunară de petrol brut din câmpurile românești era raportată în „vagoane” (unde un vagon echivala cu 10.000 kg ), iar cele mai mari resurse de țiței erau concentrate în Prahova și Dâmbovița

Câmpurile petrolifere românești și producția lunară

Țintea (județul Prahova) – 300 vagoane, Gura Ocniței (județul Dâmbovița) -200 vagoane, Liliești (Prahova) – 160 vagoane, Băicoi (Prahova) – 100 vagoane, Moreni (Dâmbovița) – 100 vagoane, Ochiuri (Dâmbovița) – 60 vagoane, Berca (Buzău) – 60 vagoane, Ceptura (Prahova) – 50 vagoane, Arbănași (Buzău) – 40 vagoane, Teiș (Dâmbovița) – 30 vagoane, Gorgota (Prahova) – 20 vagoane, Valea Voevozi (Dâmbovița) – 20 vagoane, Bustenari (Prahova) – 10 vagoane, Bordeni (Prahova) – 10 vagoane, Câmpina (Prahova) – 10 vagoane, Comănești (lângă Bacău) – 3-4 vagoane.

Washington era informat periodic și în legătură cu capacitatea de producție a rafinăriilor românești. Spionii erau la curent și transmiteau note informative complexe cu privire la cât producea fiecare rafinărie în parte în interval de 24 de ore. Pe fiecare pagină era menționat cu litere mari că informațiile trebuia să ajungă la „U.S officials only” (n.r.- doar la oficialii americani).

Capacitatea de producție a fiecărei rafinării românești

Astfel, tot dintr-o notă informativă cu destinatar CIA aflăm astăzi ce capacitate de producție avea fiecare dintre rafinăriile românești active în anii ‘50.

Pe baza documentului CIA din 1951, rafinăriile din România erau împărțite în principal între cele din zona Ploiești și alte câteva unități externe. Capacitatea este exprimată în vagoane pe parcursul a 24 de ore (1 vagon = 10.000 kg)

Numele Rafinăriei Capacitate Teoretică (24h) Producție Reală / Lucrată Astra-Română Nr. 1 320 vagoane 240 vagoane Româno-Americana Nr. 2 260 vagoane 140 vagoane Vega Sovrompetrol 180 vagoane 120 vagoane Unirea Nr. 5 180 vagoane Nespecificat Colombia Sovrompetrol 80 vagoane 80 vagoane Standard Sovrompetrol Nespecificat 60 vagoane Xenia 30 vagoane 25 vagoane Orion Nr. 5 240 vagoane 30 vagoane Frătis 120 vagoane

Alte Rafinării și Unități de Producție

Brazi (Credit Minier): Capacitate de 250 vagoane/24h, din care se lucrau efectiv 200 vagoane.

Câmpina: Capacitate de 250 vagoane/24h, dar se lucrau doar 50 vagoane.

Redevența: Capacitate de 30 vagoane/24h.

Kronstedt-Vacuum Oil: Specializată doar în uleiuri lubrifiante, cu o capacitate de 25 vagoane/24h și o producție de 10 vagoane.

Râmnicu Sărat: Capacitate de 25 vagoane/24h, producție de 10-15 vagoane.

Târgoviște-Cufu: Capacitate de 20 vagoane/24h.

Dacia Română: Menționată ca fiind demontată la momentul raportului.

Raportul subliniază că, deși capacitatea maximă teoretică a rafinăriilor era de aproximativ 10.000 de tone de petrol brut zilnic, această cifră era una optimistă și nu mai fusese atinsă de câțiva ani din cauza uzurii echipamentelor.

Nepotismul care a distrus o industrie

Dacă anterior naționalizării, rafinăriile erau conduse de profesioniști în domeniul industriei de petrol, începând cu anii ‘50 în România a apărut fenomenul „nepotismului”.

Informatorii CIA au menționat în rapoartele lor către „U.S. officials” că cea mai mare companie de petrol din România – cunoscută în epocă drept Centrala Muntenia – ajunsese să fie condusă de un fost șofer. Nu un șofer oarecare, evident, ci cumnatul lui Gheorghe Gheorghiu-dej.

„Directorul general al întregii întreprinderi este un anume Osman, cumnatul ministrului Gheorghe Gheorghiu-dej. Osmen este descris ca având întreaga responsabilitate politică pentru întreprindere. Este membru de partid și fost șofer”, se arată în documentul citat.

Osmen conducea astfel soarta a 12.000 de muncitori angajați doar în cadrul organizației Centrala Muntenia. În România anilor ‘50 în întreaga industrie de petrol erau angajați nu mai puțin de 75.000 de muncitori, arată documentele CIA.

La nivel de departamente, ingineri cu experiență, dar care nu erau devotați regimului, au fost înlocuiți cu muncitori, se arată într-un raport CIA din 1951. Directorul Departamentului de Foraj a fost înlocuit de un mecanic, iar Directorul Rafinăriilor a fost înlocuit de un fost mașinist, se arată în documentul citat.

Ce rapoarte primea Washington despre noile câmpuri de extracție a țițeiului

Raportările către Washington au continuat să fie ample pe toată perioada în care URSS a controlat industria românească. Din documentele declasificate studiate de Libertatea reiese că erau anunțate cu prioritate descoperirile de noi resurse de țiței și unde se deschideau noi câmpuri de extracție.

Într-un raport CIA din 1954 aflăm că între 1951 și 1954, industria petrolieră românească a trecut printr-o restructurare administrativă masivă, trecând de la controlul a două mari combinate (Sovrompetrol și Centrala Muntenia) la o organizare teritorială divizată în 9 trusturi.

Deși s-au deschis câmpuri noi de extracție (precum Pitești în 1951 sau Cobia în 1952), sistemul a rămas marcat de o tehnologie învechită și de o exploatare intensă orientată către export, arată rapoartele din epocă.

Trusturi principale (1954): Trustul 1 (Ploiești), Trustul 2 (Moreni) și Trustul 5 (Târgoviște) reprezentau nucleul producției în industria de petrol, cu zone precum Târgoviște și Șuța Seacă (județul Dâmbovița) raportând peste 1.200 de tone zilnic.

Tot în această perioadă a fost semnalată către oficialii americani expansiunea în regiunea Moldovei a industriei de petrol din România, prin Trustul 4 (Piatra Neamț) care gestiona zona Moinești, unde peste 500 de sonde produceau 1.000 de tone pe zi, cu un potențial de extindere de încă 1.000 de sonde.

Aproximativ 65-75% din producție era exportată către URSS și sateliții săi, restul fiind reținută pentru consum intern, se arată în raportul CIA din 1954. Transportul se baza exclusiv pe conducte pentru transportul țițeiului de la câmpuri la rafinării, cea mai importantă fiind ruta Ploiești – Reni pentru exportul către Rusia.

Activitatea de spionaj din aceste rapoarte indica o radiografie tehnică și administrativă de înaltă precizie. CIA nu primea doar simple bârfe, ci date extrem de specifice care permiteau analiștilor americani să evalueze capacitatea de război și stabilitatea economică a României.

Informatorii ofereau coordonate care puteau fi folosite direct pe hărțile militare. Erau date despre dimensiunile câmpurilor, de exemplu, raportau că zona Boldești are „10 pe 3 kilometri”, localizarea puțurilor, – precizau distanțe exacte față de orașe sau căi ferate (ex: Sărata-Monteoru la „6 kilometri nord de calea ferată Ploiești-Buzău”) și despre traseul conductelor. Raportau existența unor conducte duble „îngropate în șanțuri lângă șoseaua Găești – Târgoviște”, informație vitală pentru eventuale operațiuni de sabotaj sau bombardament strategic.

Totodată erau oferite cifre de producție zilnică. Erau raportate către CIA numărul de tone sau vagoane extrase din fiecare punct, numărul de turle (derricks). Pur și simplu informatorii numărau fizic structurile vizibile (peste 600 la Ploiești, 100 la Doicești etc.), oferind o scară vizuală a activității. De asemenea, erau detalii despre starea tehnică a rafinăriilor. Notau unde forajele noi au avut „rezultate negative” sau unde echipamentele erau atât de uzate încât se pierdeau mii de tone de petrol prin scurgeri.

România a fost divizată în nouă trusturi cu limite teritoriale fixe pentru scopuri de exploatare petrolieră. Structura acestora este următoarea:

Trustul Nr. 1 – Sediul principal la Ploiești

Zona sa de exploatare cuprinde districtele Ploiești, Câmpina, Florești și Buzău.

Câmpul petrolifer Ploiești: Sunt numeroase puțuri în funcțiune și a fost confirmată existența a peste 600 de turle de foraj.

Sunt numeroase puțuri în funcțiune și a fost confirmată existența a peste 600 de turle de foraj. Câmpul petrolifer Câmpina: Situat la nord-est de oraș, acesta se întinde pe aproximativ doi kilometri în zona dintre râurile Prahova și Doftana. Sunt în funcțiune între 50 și 60 de puțuri, dintre care 30 au o producție scăzută.

Situat la nord-est de oraș, acesta se întinde pe aproximativ doi kilometri în zona dintre râurile Prahova și Doftana. Sunt în funcțiune între 50 și 60 de puțuri, dintre care 30 au o producție scăzută. Câmpul petrolifer Berca: Situat la 22 de kilometri nord-nord-vest de Buzău, acoperind o zonă de 5 pe 2 kilometri. Are 30 de puțuri active, cu o producție zilnică de aproximativ 350 de tone.

Situat la 22 de kilometri nord-nord-vest de Buzău, acoperind o zonă de 5 pe 2 kilometri. Are 30 de puțuri active, cu o producție zilnică de aproximativ 350 de tone. Câmpul petrolifer Arbănași: Situat la aproximativ 15 kilometri nord de Arbănași, se întinde pe o zonă de circa 4 pe 3 kilometri. Are aproximativ 20 de puțuri active și o producție zilnică de 20-30 de tone; forajele noi recente au avut rezultate negative.

Situat la aproximativ 15 kilometri nord de Arbănași, se întinde pe o zonă de circa 4 pe 3 kilometri. Are aproximativ 20 de puțuri active și o producție zilnică de 20-30 de tone; forajele noi recente au avut rezultate negative. Câmpul petrolifer Urlați: Situat la 18 kilometri est-nord-est de Ploiești, acoperă o zonă de aproximativ 10 pe 2 kilometri. Are circa 400 de puțuri active, cu o producție zilnică de 800-900 de tone.

Situat la 18 kilometri est-nord-est de Ploiești, acoperă o zonă de aproximativ 10 pe 2 kilometri. Are circa 400 de puțuri active, cu o producție zilnică de 800-900 de tone. Câmpul petrolifer Sărata-Monteoru: Situat în vecinătatea versantului nordic al muntelui Monteoru, la 12-13 kilometri vest de Buzău și la aproximativ 6 kilometri nord de calea ferată Ploiești-Buzău. Are două puțuri active, cu o producție zilnică de 50-60 de tone.

Trustul Nr. 2 – Sediul principal la Moreni

Zonele de exploatare includ Moreni, Băicoi, Boldești, Buștenari, Mărgineni, Țintea, Zilișteanca și Păcureți.

Câmpul petrolifer Moreni: Situat la nord-vest de Moreni, acoperă o zonă de aproximativ 15 pe 5 kilometri, cu o producție zilnică de 800-900 de tone.

Situat la nord-vest de Moreni, acoperă o zonă de aproximativ 15 pe 5 kilometri, cu o producție zilnică de 800-900 de tone. Câmpul petrolifer Băicoi: Situat la nord-est de sat, include o zonă de circa 12 pe 4 kilometri. Are aproximativ 160 de puțuri active și o producție zilnică de 900-1.000 de tone.

Situat la nord-est de sat, include o zonă de circa 12 pe 4 kilometri. Are aproximativ 160 de puțuri active și o producție zilnică de 900-1.000 de tone. Câmpul petrolifer Boldești: Se întinde în jurul satului, acoperind o zonă de 10 pe 3 kilometri. Are aproximativ 130 de puțuri active și o producție zilnică de 600-700 de tone.

Se întinde în jurul satului, acoperind o zonă de 10 pe 3 kilometri. Are aproximativ 130 de puțuri active și o producție zilnică de 600-700 de tone. Câmpul petrolifer Buștenari: Situat între Telega și Bordeni.

Situat între Telega și Bordeni. Câmpul petrolifer Păcureți: Situat între Măgurele și Poiana.

Trustul Nr. 3 – Sediul principal la Bodești

Zonele exploatate cuprind ariile din jurul localităților Bodești, Bârzești și Stoești.

Regiunea Bacău (1964), sonde Moinești. Foto: Profimedia

Trustul Nr. 4 – Sediul principal la Piatra Neamț

Zonele de exploatare includ Piatra Neamț, Moinești, Bacău și Tazlău.

Câmpul petrolifer Moinești: Peste 500 de puțuri active cu o producție de 1.000 de tone pe zi; se consideră posibilă exploatarea a încă 1.000 de puțuri. Este conectat prin conductă cu rafinăria Dărmănești.

Peste 500 de puțuri active cu o producție de 1.000 de tone pe zi; se consideră posibilă exploatarea a încă 1.000 de puțuri. Este conectat prin conductă cu rafinăria Dărmănești. Câmpul petrolifer Zemeș: Situat la 5-6 kilometri nord-vest de Moinești, are circa 100 de puțuri active și este conectat prin conductă cu Moinești.

Situat la 5-6 kilometri nord-vest de Moinești, are circa 100 de puțuri active și este conectat prin conductă cu Moinești. Câmpul petrolifer Poiana: Situat la 4-5 kilometri nord de Bacău. Are patru puțuri active, inclusiv două abandonate în 1935 și reactivate în 1951.

Situat la 4-5 kilometri nord de Bacău. Are patru puțuri active, inclusiv două abandonate în 1935 și reactivate în 1951. Câmpul petrolifer Solonț: Situat la aproximativ 10 kilometri nord de Moinești, are circa 15 puțuri active și este conectat prin conductă cu rafinăria Moinești.

Așa arătau pagini întregi din rapoartele către CIA din anii 50 cu referire la industria de petrol a României.

Concluziile spionilor americani

Informațiile CIA desecretizate după anii 2010 relevă cauza principală a declinului industriei de petrol din România. Industria petrolieră nu deservea economia națională, ci funcționa ca o sursă de materie primă pentru blocul sovietic.

În 1951, aproximativ două treimi din producție plecau direct către Rusia și sateliții săi, în timp ce populația României rămânea cu un procent de subzistență de 25-35%. Petrolul era folosit drept monedă de schimb pentru a plăti echipamente importate, adâncind dependența de Moscova.

Sistemul a suferit un proces de deprofesionalizare severă. Înlocuirea inginerilor specialiști cu cadre de partid (foști șoferi sau mecanici) a dus la decizii administrative dezastruoase. Această incompetență, cuplată cu utilizarea de materiale sovietice de proastă calitate, a provocat avarii majore care au fost, în mod cinic, pedepsite ca „sabotaj” pentru a ascunde eșecul sistemului.

Rapoartele demonstrează capacitatea impresionantă a informatorilor CIA de a penetra un sistem opresiv. Americanii primeau date de o precizie chirurgicală: de la numărul exact de sonde și traseul conductelor duble îngropate, până la starea de spirit a muncitorilor și locația trupelor rusești.

